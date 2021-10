Oliwia Drela ist neue Schülersprecherin im Landkreis Dillingen

Die Wertingerin vertritt die Interessen der Jugendlichen von neun Mittelschulen im Landkreis Dillingen.

Die diesjährige Landkreis-Schülersprecherin der neun Mittelschulen im Landkreis Dillingen heißt Oliwia Drela. Sie besucht die Klasse 10M der Mittelschule Wertingen und vertritt im Schuljahr 2021/22 die Anliegen der Mittelschul-Schülerschaft auf Landkreisebene. Außerdem nimmt sie am 11. November auf Bezirksebene an der Wahl des Bezirksschülersprechers oder der Bezirksschülersprecherin teil.

Ihre Stellvertreterin ist Jana Huber, Schülerin der Klasse 10M an der Mittelschule Dillingen. Gewählt wurden beide Schülersprecherinnen in diesen Tagen an der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule Lauingen.

Die Kandidaten und Kandidatinnen haben Wahlreden gehalten

Benedikt Wagner, Beratungsrektor und Schulpsychologe, der im Auftrag des Staatlichen Schulamtes Dillingen die Wahl organisierte und leitete, stellte den anwesenden neun Sprechern und Sprecherinnen der Mittelschulen und deren Verbindungslehrkräften die verschiedenen Ebenen und Gremien auf Landkreis-, Bezirks- und Landesebene vor, in welchen die bayerische Schülerschaft ihre Interessen vertreten kann. Anschließend motivierte Nur Aydemir, Englischlehrkraft in der Mittelschule Lauingen, in einem kurzen Impulsvortrag die Schüler und Schülerinnen dazu, ihre „Wahl“-Chance zu nutzen, sich etwas zuzutrauen und neue Wege zu wagen. Dies erläuterte sie laut Pressemitteilung exemplarisch an ihrem eigenen beruflichen Werdegang.

In ihren Wahlreden stellten dann die Schülersprecher und Schülersprecherinnen die geplanten Schülermitverantwortungs-Aktivitäten in ihrer jeweiligen Mittelschule für das Schuljahr 2021/22 vor und begründeten zum Schluss ihrer Rede, warum sie sich vorstellen könnten, für das Landkreisschülersprecher-Amt zu kandidieren. Ein gemeinsames Treffen ist für das Frühjahr an der Schule der Landkreisschülersprecherin Oliwia Drela geplant. (pm)