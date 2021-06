So soll die Gesundheit von Kindern im Kreis Dillingen gefördert werden

Zwei Grundschulen im Landkreis Dillingen sind nun Teil des Programms „Klasse2000“. Was das genau bedeutet.

Kinder sollen gesund und selbstbewusst aufwachsen. Die AOK in Günzburg unterstützt dabei mit Patenschaften für das Präventionsprogramm Klasse2000. 59 Erstklässler der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen sowie der Zacharias-Geizkofler-Grundschule Haunsheim dürfen laut Pressemitteilung am Schulprogramm Klasse2000 mitmachen. Das Programm wurde jetzt mit der Übergabe der Patenschaftsbestätigung durch Hermann Hillenbrand, Direktor der AOK in Günzburg, an die Schulvertreter gestartet.

Besondere Hygienemaßnahmen in der Schule

Ziel des umfassenden Präventionsprogrammes ist es, frühzeitig wichtige Gesundheits- und Lebenskompetenzen zu fördern und ein gesundes, starkes und selbstbewusstes Aufwachsen zu ermöglichen. „Trotz Corona und den damit einhergehenden Beschränkungen bietet Klasse2000 passgenaue Lösungen, sodass die Kinder auch während eines Unterrichts unter besonderen Hygienemaßnahmen das Thema ‚Gesundheit‘ für sich entdecken können“, so Hillenbrand.

Mit den Lehrern vor Ort abstimmen

Die Gesundheitsförderer von Klasse2000 passen ihre Unterrichtseinheiten den Gegebenheiten vor Ort in Abstimmung mit den Lehrkräften an. Zudem können Lehrkräfte, Schüler und Eltern ergänzend zu den Unterrichtsvorschlägen und Begleitmaterialien die Lern-Website www.klaro-labor.de nutzen. Dort finden die Kinder Vorschläge für Bewegungspausen, Entspannungsgeschichten und weitere Tipps, die sie interaktiv und spielerisch bearbeiten können. „Mit dem von der AOK finanzierten Schulprogramm Klasse2000 können wir verstärkt und vor allem aktiv Gesundheitsförderung in den Stundenplan und in den Schulalltag integrieren“, freuen sich die Schulvertreter.

Pro Jahrgangsstufe gibt es eine Förderung

Klasse2000 ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung in der Grundschule. „Das Programm startet stets in der ersten und endet nach der vierten Klasse. Pro Jahrgangsstufe fördert die AOK als größter Einzelpate im Freistaat bis zu zwei Klassen. (pm)

