Landkreis Dillngen

vor 32 Min.

So wird das Wetter am Wochenende im Kreis Dillingen

Plus Eine Inversionswetterlage verhindert, dass die Sonne zu uns durchdringt. Vielleicht gibt es aber einen Lichtblick zum ersten Advent.

Von Christina Brummer

Das dumpfe Novemberwetter reißt nicht ab. Genauer gesagt, es zieht nicht ab, warum, das erklärt unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm aus Ellerbach. Eine Inversionswetterlage sorgt dafür, dass es am Himmel erst einmal wenig Abwechslung geben wird. Grimm beschreibt die aktuelle Lage als wenig spektakulär. „Wie schon die letzten Tage, wenn nicht Wochen, begleitet uns auch am Wochenende wieder teils zähes Grau mit Nebel und hochnebelartiger Bewölkung.“ Ein Blick auf die Wettermodelle zeige jedoch, dass es am Wochenende auch einmal wieder Auflockerungen geben könne, so Grimm. „Wo, wann und wie lange sich die Sonne zeigt, bleibt jedoch abzuwarten.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen