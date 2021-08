Betrunkener Rollerfahrer baut in Lauingen einen Unfall

Der 47-jährige Mann fährt frontal gegen das Auto einer 26-jährigen Frau. Der Rollerfahrer verletzt sich dabei.

Eine 26-jährige Autofahrerin wollte am Dienstag gegen 19.40 Uhr von der Heimgartenstraße in die Ostendstraße in Lauingen einbiegen. Dabei musste sie bis auf die Gegenspur der Ostendstraße vorfahren, um einem geparkten Pkw auszuweichen. Zeitgleich kam ihr dabei ein 47-jähriger Kleinkraftradfahrer entgegen, der frontal mit ihr zusammenstieß.

Verletzungen am Arm

Durch den Aufprall zog sich der Fahrer leichte Armverletzungen zu. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 47-Jährigen Atemalkohol fest, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. So steht es im Polizeibericht. Er musste sich daraufhin zusätzlich einer Blutuntersuchung unterziehen.

Einen Führerschein hatte er auch nicht

Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Da der 47-Jährige erklärte lediglich vergessen zu haben, die erforderliche Drosselung einzutragen, wurde auch hier das Kleinkraftrad sichergestellt, um eine Messung durchzuführen. (pol)