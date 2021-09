Lauingen

Deutz-Fahr verdoppelt Produktion in Lauingen

Das Objekt der Begierde für viele Fachjournalistinnen und -journalisten: Vergangenen Donnerstag wurde im Werk von Same Deutz-Fahr in Lauingen der neue Traktor der Serie 6 vorgestellt.

Plus Das Lauinger Traktorenwerk Same Deutz-Fahr hat die Produktion verdoppelt. Warum am Standort in Lauingen kürzlich Menschen Jagd auf Traktoren machten

Von Hans Gusbeth

Das Lauinger Traktorenwerk von Same Deutz-Fahr (SDF) hat seine Produktion gegenüber dem Vorjahr bereits mehr als verdoppelt. Darauf verwies Matthias Augenstein, seit 2020 CEO und Sprecher der Geschäftsführung, mit sichtlichem Stolz. Zudem seien die Auftragsbücher „mehr als voll“, da es mit ausklingender Pandemie einen „erheblichen Nachholbedarf“ gebe. Bei einer Fachpressekonferenz in der Deutz-Fahr-Arena betonte Augenstein mit Blick auf die Corona-Pandemie: „Wir haben in Lauingen länger produziert und durchgehalten als andere.“

