Lauingen

vor 17 Min.

Er zählt zu den besten Nachwuchs-Drechslern in Deutschland

Der 21-jährige Marcel Bliefernich mit seiner Trophäe im Ausbildungsbetrieb Ulbricht in Lauingen.

Plus Marcel Bliefernich lebt seit sieben Jahren im Landkreis Dillingen. Der Drechsler, der bei der Lauinger Firma Ulbricht arbeitet, ist nun dritter Bundessieger im Handwerkswettbewerb. Für ihn ist jeden Tag Weihnachten

Normalerweise messen sich die Gesellen aus ganz Deutschland im direkten Vergleich. Doch wegen Corona musste der Wettbewerb in diesem Jahr anders ausgetragen werden. Marcel Bliefernich hat im Betrieb Christian Ulbricht in Lauingen gelernt. Die Firma stellt Nussknacker, Räuchermännchen und andere Deko-Artikel her. Beim Handwerkswettbewerb erreichte Bliefernich nun vor kurzem den dritten Platz auf Bundesebene.

