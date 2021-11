Wer hat die Heckscheibe eines Autos in Lauingen eingeschlagen?

Die Polizei bittet nach der Beschädigung eines Autos in Lauingen um Hinweise. Außerdem verhindern Beamte eine Alkoholfahrt. Eine weitere Frau sitzt bereits betrunken hinter dem Steuer.

In der Lauinger Herzog-Georg-Straße in Lauingen hat ein Unbekannter die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Am Donnerstagmorgen zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr zertrümmerte die Person mit einem unbekannten Gegenstand die hintere Scheibe eines grauen Ford Transit mit Aichacher Kennzeichen. Der Wagen parkte im Bereich zur Brüderstraße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0.

Alkoholfahrt in Lauingen verhindert

Ebenfalls in Lauingen haben Beamte die Alkoholfahrt einer 20-Jährigen verhindert. Die junge Frau stand neben ihrem Auto in der Friedrich-Ebert-Straße, als sie die Polizisten aufhielten und bei ihr Alkoholgeruch feststellten. Ein Test ergab einen Wert von 0,4 Promille. Zudem konnten bei der 20-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Die Beamten stellten daraufhin kurzerhand den Fahrzeugschlüssel sicher und verboten der 20-Jährigen die Weiterfahrt.

Eine weitere alkoholisierte Frau wurde am Donnerstag, wieder in Lauingen, aufgehalten. Die 57-Jährige saß allerdings schon hinter dem Steuer, als die Beamten sie am späten Abend in der Riedhauser Straße aufhielten. Nachdem diese bei der Frau Alkoholgeruch feststellten, unterzogen sie sie einem Alkoholtest. Dieser ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Daraufhin stellten die Polizisten den Zündschlüssel des Fahrzeugs sicher und unterbanden die Weiterfahrt der Frau. Diese erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (pol)

