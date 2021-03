14:40 Uhr

Lauingen ist jetzt um eine Bäckerei reicher

Die Bäckerei Gnaier eröffnet eine Filiale am Lauinger Marktplatz. Kommt da neue Konkurrenz für die örtlichen Handwerker?

Von Jonathan Mayer

Paul Gnaier ist begeistert von Lauingen. „Ich glaube, in keinem unserer Läden hat man so eine tolle Aussicht wie hier“, sagt er und zeigt durch das Fenster seiner neuen Filiale in der ehemaligen Hypobank auf den Schimmelturm. Seit Donnerstag, 6 Uhr, ist wieder Leben im Erdgeschoss eingekehrt.

Lauingens Bürgermeisterin spricht von einem "Glücksgriff"

In ihrer neuen Filiale bietet die Bäckerei Gnaier Backwaren aller Art und – wenn es Corona wieder zulässt – ein Café an. Geschäftsführer Paul Gnaier stellt klar: „Wir wollen keine Konkurrenz zu den bereits vorhandenen Bäckern sein.“ Vielmehr wolle man das Handwerk an sich stärken.

In die Herzogstadt geholt hatte die Bäckerei das Eigentümerpaar des Gebäudes, in dessen obere Stockwerke bereits eine Hausarztpraxis und der VdK eingezogen sind, und Bürgermeisterin Katja Müller. Es seien auch lokale Bäcker gefragt worden, doch die hätten abgelehnt. Müller spricht am Eröffnungstag von einem „Glücksgriff“. Besonders freue sie, dass jetzt ein prominentes Gebäude am Marktplatz wieder mit Leben gefüllt ist.

