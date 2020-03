18.03.2020

Lauinger Pflegeheim: Angehörige beklagen eingeschränkte Besuchsrechte

Durch die Corona-Krise sind auch im Lauinger Pflegeheim Besuchsrechte eingeschränkt. Das gefällt nicht jedem. Es gibt aber eine gute Nachricht.

Der Etat der Hospitalstiftung Lauingen, die das Alten- und Pflegeheim an der Donau betreibt, hat ein Volumen von knapp 4,9 Millionen Euro. Der Betriebsplan schließt in Erträgen und Aufwendungen mit etwa 4,5 Millionen Euro ab. Der Vermögensplan hat ein Volumen von etwa 430000 Euro. Seniorenheimleiterin Ute Grün nahm dieses Mal nicht an der Sitzung teil. Die Altenheimchefin, so hieß es, habe gegenwärtig mit einigen Angehörigen von Senioren zu tun, die nicht einsehen wollen, dass sie wegen der Corona-Krise ihr Besuchsrecht nicht wie gewohnt ausüben können.

Pflegeheim Lauingen: Belegung ist sehr hoch

Spitalreferent Vitus Kleinle (CSU) in der Sitzung lobte die Entwicklung im Alten- und Pflegeheim an der Segrépromenade. „Wir haben eine Belegung von 97,9 Prozent, das ist sehr hoch“, sagte Kleinle. Im Vermögensplan sei heuer die weitere Sanierung von Bädern vorgesehen. Wie in vergangenen Jahren sei dafür eine Kreditaufnahme von 150.000 Euro eingeplant, informierte Kleinle. Die Kredite seien aber in der Vergangenheit nie in Anspruch genommen worden. (bv)

