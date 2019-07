09:46 Uhr

Mann klaut Nussriegel, Lätzchen, Getränk und Kinderfahrrad

Ein 18-Jähriger wurde am Dienstag in Dillingen bei einem Ladendiebstahl erwischt. Zu dem Geschäft war er mit einem gestohlenen Rad gefahren.

Die Dillinger Polizei wurde am Dienstagnachmittag zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie an der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen gerufen. Ein 18-Jähriger hatte laut Polizei eine Getränkeflasche aus dem Regal genommen und daraus getrunken. Außerdem hatte er einen Nussriegel und ein Lätzchen aus der Auslage gestohlen.

Mit einem gestohlenen Kinderfahrrad unterwegs

Als die Beamten den Diebstahl aufnahmen, stellten sie fest, dass der 18-Jährige mit einem gestohlenen Fahrrad zum Drogeriemarkt gefahren war. Das hatte er zuvor zwischen 14 und 15.45 Uhr im Stadtgebiet Dillingen entwendet. Es handelte es sich um ein rotes Kinderfahrrad der Marke Enik. Wer der rechtmäßige Besitzer des Rades ist, ist bisher unbekannt.

Zeugen sowie der Besitzer des Fahrrads werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (pol)

