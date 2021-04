Mann schlägt Frau in Dillingen ins Gesicht

Ein Mann und eine Frau aus Dillingen haben sich gestritten. Bei dem Streit in Dillingen schlug der Mann der Frau mit der Faust ins Gesicht.

Gegen einen 40-jährigen Mann hat die Dillinger Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann und eine 38-Jährige hatten sich am Freitag um 12.15 Uhr in der Schützenstraße in Dillingen gestritten.

Dabei schlug der Mann zu. Die Frau erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. (pol)

Lesen Sie dazu auch: