Mann schlägt auf Taxifahrer ein

Ein 20-Jähriger lässt sich bei Lauingen mit dem Taxi abholen. Dann schlägt er auf den Fahrer ein. In Lauingen gerät zudem ein Paar aneinander.

Ein 20-Jährigeraus dem Raum Crailsheim hat sich am Samstagmorgen kurz vor 4 Uhr bei Lauingen mit dem Taxi abholen lassen. Während der Fahrt rastete der junge Mann nach Angaben der Polizei aus. Er schlug laut Polizeibericht plötzlich ohne erkennbaren Grund auf den Taxi-Fahrer ein und verletzte ihn leicht.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Frau will nach Streit betrunken Auto fahren

Zu einer weiteren Auseinandersetzung war es in der Nacht zum Samstag in der Lauinger Innenstadt gekommen. Eine 21-Jährige wollte gegen 0.30 Uhr nach einem Streit in stark alkoholisiertem Zustand mit ihrem Auto wegfahren. Sie hatte laut Polizei fast zwei Promille Alkohol im Blut. Ihr Freund versuchte deshalb, ihr den Schlüssel abzunehmen. Dabei kam es zu einem Handgemenge. Der Mann und die Frau schlugen sich nach Angaben der Polizei gegenseitig ins Gesicht. Da die 21-Jährige daraufhin hyperventilierte, musste der Rettungsdienst hinzugezogen werden. Nach einer ärztlichen Behandlung vor Ort konnte die Frau schließlich mit einem Taxi heimfahren.

Landwirtschaftliche Maschine gestohlen

Ein Unbekannter hat In der Zeit von Freitag, 7. Februar, bis zum Montag, 10. Februar, vom Hofgelände eines landwirtschaftlichen Zulieferbetriebs in der Westendstraße in Lauingen eine Kurzscheibenegge der Marke Joker 3 CT M 13 in roter Farbe gestohlen. Den Wert gibt die Polizei mit etwa 14.500 Euro an. Wie die Maschine aus dem versperrten Hofraum gestohlen werden konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Hinweise.

