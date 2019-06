vor 4 Min.

Mann wehrt sich gegen Alkotest

Zwei Autofahrer hat die Polizei eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Montag aus dem Verkehr gezogen. Um 1 Uhr wurde ein 40-Jähriger in der Königstraße in Dillingen von der Dillinger Polizei kontrolliert. Weil der Autofahrer nach Alkohol roch und einen Alkoholtest nicht mitmachen wollte, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde ihm nicht mehr gestattet. Er muss jetzt mit einem vierwöchigen Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. In Lauingen kontrollierte die Polizei um 3 Uhr einen Autofahrer in der Dillinger Straße. Auch bei diesem stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 0,8 Promille. Daher wurde auch hier eine Blutentnahme angeordnet und der 58-Jährige musste sein Auto am Kontrollort stehen lassen. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (pol)

Themen Folgen