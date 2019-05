00:33 Uhr

Mit 1,1 Promille am Steuer

61-Jähriger verursacht Unfall, Gegner war alkoholisiert

ein 61-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1.40 Uhr von der Kreisstraße DLG 7 auf die Kreisstraße DLG 35 bei Wittislingen abgebogen. Dabei übersah er einen 47-jährigen Fahrer eines Renaults, der in Richtung Oberbechingen auf der Kreisstraße DLG 35 unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß schwer beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25000 Euro, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Bei der Unfallaufnahme wurde zudem bei dem 47-jährigen Unfallgegner Alkoholgeruch festgestellt, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Durch die Feuerwehr Wittislingen wurde die Unfallstelle mit zehn Einsatzkräften abgesperrt und ausgeleuchtet, außerdem mussten durch Mitarbeiter des Kreisbauhofes die Fahrzeugteile von der Fahrbahn geräumt werden. (pol)

Themen Folgen