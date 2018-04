vor 36 Min.

Mit Babys und Kleinkindern in die Sprechstunde

Neues Angebot für junge Eltern im Landkreis. Die Themen reichen vom Stillen bis zur Ernährung und Pflege

Eltern mit Babys und Kleinkindern bis zum dritten Lebensjahr können ab Mai das neue Angebot der Baby- und Kleinkindersprechstunde in Dillingen nutzen. Die Sprechstunde wird in Kooperation der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi) des Landratsamtes mit der KJF Kinder- und Jugendhilfe Dillingen ermöglicht und ist für Eltern kostenlos.

Landrat Leo Schrell sieht in der Babysprechstunde eine gute Ergänzung der bestehenden Angebote für junge Eltern im Landkreis Dillingen. „Im Anschluss an die Betreuung durch die Nachsorgehebamme können Eltern das Angebot der Sprechstunde für Babys und Kleinkinder nutzen, um Fragen, Unsicherheiten oder Sorgen im Umgang mit ihrem Kind mit Fachleuten zu besprechen“, so Schrell. Typische Themen der Babysprechstunde können Stillen und Ernährung, die Pflege von Babys und Kleinkindern, familiäre Fragen sowie Unterstützungs- und Förderangebote sein.

Die Babysprechstunde führen im Wechsel die Kinderkrankenschwestern Melanie Gollmann und Christin Schülling sowie die Hebamme Elli Behrens-Wagner durch. Alle drei haben Weiterbildungen zur Beratung von Familien erfolgreich absolviert und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung. Gollmann, Schülling und Behrens-Wagner suchen auch junge Eltern zu Hause auf – im Rahmen der Baby-Willkommens-Besuche, die ebenfalls ein Angebot der Koordinierenden Kinderschutzstelle des Landratsamtes Dillingen sind.

Elfriede Bschorr, Leiterin der KJF Kinder- und Jugendhilfe Dillingen, freut sich über das neue Angebot. „Mit der Babysprechstunde können wir den Eltern frühzeitig und niedrigschwellig Rat und Hilfe anbieten“, sagt Bschorr. (pm)

Jeden ersten Donnerstag im Monat, erstmals am 3. Mai, findet die Baby- und Kleinkindersprechstunde von 9.30 bis 11.30 Uhr in den Räumen der Erziehungsberatungsstelle in Dillingen, St.-Ulrichs-Platz 3, statt. Fällt der Donnerstag auf einen Feiertag, so findet die Sprechstunde eine Woche später statt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist ab sofort unter Tel. 0177/8403863 möglich, aber nicht zwingend notwendig. Auch für die Baby-Willkommens-Besuche können unter der gleichen Telefonnummer Termine verabredet werden.

