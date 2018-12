04:59 Uhr

Mit voller Ladung Richtung Weihnachten

Stephan Schiedl ist seit 21 Jahren Paketzusteller bei der Deutschen Post in Dillingen. In der Zeit vor Weihnachten haben er und seine Kollegen besonders viel zu tun.

Für Paketzusteller Stephan Schiedl und seine Kollegen bedeutet die Adventszeit Ausnahmezustand. Über den Stress an den Haustüren, Empfänger, die nie zu Hause sind, und erwartungsfrohe Kinderaugen an Heiligabend

Von Andreas Schopf

Das, was Stephan Schiedl morgens um halb sieben hundertfach in seinen Transporter lädt, dürfte in nicht einmal zwei Wochen die Hauptrolle unter vielen Christbäumen in der Region spielen. Für Schiedl sind es zunächst nur Strichcodes, die er einscannt. Kleine Päckchen und mannshohe Pakete, die er auf seiner Ladefläche einsortiert. Ein blass-braunes Rechteck nach dem anderen. Was darin ist, wird nur der Empfänger erfahren. Jetzt, kurz vor dem dritten Advent, werden zahlreiche Geschenke darunter sein. Es liegt unter anderem an Schiedl, dass sie zum Weihnachtsfest dort ankommen, wo sie hin sollen.

Der 40-Jährige – kurze, schwarze Haare, Dreitagebart, schwarz-gelbe Arbeitsmontur – ist Paketzusteller bei der Deutschen Post in Dillingen. Die Vorweihnachtszeit ist für ihn und seine Kollegen Ausnahmezustand. Das Geschenk, das man im Internet gefunden hat und sich zuschicken lässt, das Päckchen mit den Kleinigkeiten an die Verwandtschaft – all das lässt den ohnehin stressigen Job der Zusteller derzeit noch stressiger werden.

Los geht es am neu eröffneten Zustellstützpunkt in Dillingen

Halb neun Uhr morgens, an der Verladestelle im neu eröffneten Zustellstützpunkt in Dillingen. Mehrere Schiebewagen voll mit Paketen hat Schiedl in seinen Transporter eingeladen, sortiert nach Straßenabschnitten. „Sonst wird es später schwierig“, sagt der Finninger. Sein Bezirk ist die Dillinger Innenstadt. Knapp 300 Pakete sind es heute, die er dort innerhalb eines Tages an den Mann und die Frau bringen muss. Dass es nicht noch mehr sind, liegt nur an den Zusatzfahrern, die in der Weihnachtszeit aushelfen. „Ansonsten wäre es nicht zu schaffen.“

Vor allem junge Leute bestellen viel im Internet - und Rentner nehmen die Pakete an

Seine Tour geht los in der Josef-Feistle-Straße. Die Pakete, die er als Erstes braucht, stapeln sich vorne im Fahrerraum. Schiedl fährt seinen Lieferwagen von Hausnummer zu Hausnummer. Gas geben, anhalten, Warnblinkanlage, das richtige Päckchen heraussuchen, aus dem Fahrerhaus springen – von der Anschnallpflicht ist er befreit –, klingeln, warten. Oft vergeblich. Ist der Empfänger nicht zu Hause, hinterlässt Schiedl das Päckchen entweder an einem vereinbarten Ort, etwa auf der Terrasse. Oder er ist auf Nachbarn angewiesen, die das Päckchen annehmen. „Vor allem, wenn in einem Block viele Junge wohnen“, sagt Schiedl. Die bestellen allgemein mehr im Internet – und sind tagsüber meist in der Arbeit. Ein Wohnblock in der Christoph-von-Schmid-Straße. Schiedl hat mehrere Pakete auf dem Arm, klingelt einmal, zweimal, quer über das Klingelschild, keiner macht auf. Bis auf eine Rentnerin, die offenbar als Einzige da ist und die Sendungen annimmt. „Auf solche Menschen bin ich angewiesen“, sagt Schiedl. Er will seine Pakete loswerden. Benachrichtigungen ausdrucken – er hat ein kleines Druckgerät am Gürtel hängen – und das Paket zurück in den Lieferwagen einordnen braucht Zeit.

Zeit, die er nicht hat. Eine Frau macht ihm mit dem Telefon am Ohr die Tür auf. Als sie nach einigen Sekunden keine Anstalten macht, sich um das Paket zu kümmern, hält ihr Schiedl sein Gerät unübersehbar unter die Nase. Er braucht nur diese eine Unterschrift. Dann geht es im Stechschritt zurück zum Transporter. Es ist 9.11 Uhr. „Bis Mittag will ich durch die Königsstraße sein, sonst sind die Leute in der Pause.“

Den Job macht Schiedl seit 21 Jahren

Den Job macht Schiedl seit 21 Jahren. Er weiß, was er tut. Und er weiß, wie sich die Arbeit verändert hat. Der Online-Handel beschert den Lieferdiensten einen immer größeren Paketberg. „Mittlerweile ist unter dem Jahr mehr los als früher an Weihnachten.“ Aktionen wie der „Cyber Monday“ oder auch die Möglichkeit der Sendungsverfolgung hätten den Druck erhöht, sagt Schiedl, während er seinen Transporter rückwärts in eine Straße rangiert. Eine Baustelle verhindert ein Weiterfahren. Schiedl eilt zu Fuß an den Warnbaken vorbei. An einer anderen Stelle bemerkt er, dass er ein Paket vergessen hat. Schnellen Schrittes bringt er es um die Ecke zurück. Acht bis zehn Kilometer läuft er am Tag, habe er gemessen. Bis zu 31 Kilogramm wiegen seine Pakete, die er mitunter Treppenhäuser ohne Aufzug hinaufschleppen muss. „Training brauche ich keines mehr“, sagt der 40-Jährige und grinst.

Der Paketmann weiß viel über seine Kunden

Es geht in die Vorstadt. Wieder ist ein Empfänger nicht zu Hause. Schiedl steht ungeduldig vor dem Klingelschild. Ein Nachbar kommt aus seinem Garten gelaufen und ist behilflich. „Das hat mich gewundert“, sagt Schiedl, zurück am Steuer. Wer mit wem kann, bleibt auch und gerade dem Paketmann nicht verborgen. Ein paar Häuser weiter nimmt eine Frau freudestrahlend ihr Paket entgegen. „Das kommt mittlerweile eher selten vor“, sagt Schiedl. In Zeiten des Internets ist die Ankunft eines Paketes nichts Besonderes mehr. Bei manchen ist Schiedl jeden Tag. Zum Liefern und zum Entgegennehmen der Retouren. Die Schokoladentafeln, die Schiedl zum Dank dafür bekommt, stapeln sich auf der Beifahrerseite.

Es entwickeln sich auch engere Beziehungen. Im Finanzamt ist der Paketbote täglich. Der Mann in der Poststelle weiß, dass Schiedls Sohn morgen Geburtstag hat. Schiedl schnappt sich die Kiste, die er mitnehmen muss. „Am Wochenende machen wir eine Piratenparty“, sagt er, und weiter geht es. Luft, länger zu plaudern, hat er nicht. „Ich habe am Tag hunderte Pakete. Wenn ich bei jedem nur eine Minute länger bleibe, sind das am Ende Stunden.“

Der Druck, sagt er, wird bis Weihnachten noch zunehmen. In den Hoch-Zeiten kurz vor Heiligabend können es schon mal mehr als 400 Pakete werden, die er am Tag ausliefern muss. Ist ihm eigentlich bewusst, dass er vielen Familien die Weihnachtsgeschenke bringt? „Es sind zu viele Pakete, als dass ich mir darüber Gedanken machen könnte“, sagt Schiedl. Nur der 24. Dezember, wenn er bis nachmittags um 15 Uhr ausliefert, sei etwas Besonderes. Dann seien viele zu Hause, Kinder würden erwartungsfroh die Türen aufmachen, die Freude über das gerade rechtzeitig gekommene Geschenk sei groß. „Am 24. arbeite ich besonders gerne“, sagt Schiedl. Bis dahin hat er noch viele Pakete vor sich.

