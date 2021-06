Mödingen

vor 49 Min.

Betriebsunfall in Mödingen: Mann gerät mit Hand in Kreissäge

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann, der in Mödingen mit der Hand in eine Kreissäge geraten war, in ein Krankenhaus.

In einer Schreinerei in Mödingen ist es am Freitag zu einem Betriebsunfall gekommen. Ein Mann geriet mit der Hand in eine Kreissäge. Der Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Zu einem Unfall ist es am Freitag gegen 16 Uhr in einer Schreinerei in Mödingen gekommen. Ein 51-Jähriger hatte Holz geschnitten und geriet hierbei nach Angaben der Polizei mit der Hand in die Kreissäge. Verletzungen an drei Fingern Inwieweit die betroffenen drei Finger verletzt wurden und ob sie noch zu retten waren, konnte vor Ort noch nicht abgeschätzt werden. Der 51-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (pol)

