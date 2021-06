Motorrad fängt während der Fahrt bei Mörslingen Feuer

Großes Glück hatte ein 31-jähriger Motorradfahrer am frühen Montagmorgen. Kurz nach Mitternacht war er auf einem Teerweg bei Mörslingen unterwegs, als ein Zweirad plötzlich Feuer fing.

Der Mann war um 0.10 Uhr auf dem Weg zwischen der Kreisstraße DLG 25 bei Deisenhofen und Mörslingen unterwegs. Nach Angaben der Dillinger Polizei nahm er etwa auf der Hälfte der Strecke Benzingeruch war. Daraufhin ließ der 31-Jährige sein Kraftrad ausrollen und stieg von seinem Gefährt ab. Beim Absteigen fing das Zweirad sogleich zu brennen an.

Die Feuerwehr Mörslingen löschte das Motorrad

Eine Benzinspur führte etwa einhundert Meter in Richtung Kreisstraße. Das Motorrad war in Vollbrand geraten und wurde von der Feuerwehr Mörslingen gelöscht. Der 31-Jährige blieb unverletzt, eine Gefährdung für andere bestand durch das brennende Kraftrad nicht. Brandursache war ein technischer Defekt am Motorrad, an dem Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. (pol)