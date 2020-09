vor 18 Min.

Nachruf: Josef Konle war der Motor des Sports in Höchstädt

Plus Josef Konle ist im Alter von 88 Jahren gestorben. An der Gründung der SSV war der Schuhmachermeister maßgeblich beteiligt. Wie sein Name in der Stadt weiterlebt.

Von Berthold Veh

Ohne Josef Konle sähe die Sportwelt in Höchstädt zweifelsohne anders aus. Der Schuhmachermeister war ein leidenschaftlicher Fußballer und ein glühender Fan der Rothosen, wie die Kicker in Höchstädt mitunter genannt werden. Bis ins hohe Alter verfolgte Konle die Künste der Fußballer seines Vereins, den er bereits 1967 als Vorsitzender geleitet hatte. Der Funktionär dachte aber über den Tellerrand der eigenen Abteilung hinaus. 1971 verfolgte Konle mit dem damaligen Stadtrat und späteren FDP-Bundestagsabgeordneten Josef Grünbeck die Idee, aus mehreren Sportvereinen einen gemeinsamen, großen Sportverein für die Stadt aus der Taufe zu heben. Schließlich kam es zur Gründung der Spiel- und Sportvereinigung (SSV) Höchstädt, die inzwischen etwa 1300 Mitglieder in zwölf Abteilungen zählt. Zum Vorsitzenden wurde Josef Konle gewählt. Er hatte zur Bedingung gemacht, dass der Verein SSV Höchstädt heißen müsse. „Josef Konle hatte eine grundlegende Bedeutung für die Entwicklung des Sports in Höchstädt“, sagt der heutige SSV-Vorsitzende Jakob Kehrle. Nun trauert Höchstädt um den Motor des Sports in der Stadt: Josef Konle ist am Samstag im Alter von 88 Jahren gestorben.

Josef Konle war beliebter Unternehmer, Sportler und Politiker

„Ohne Konle wäre die SSV heute nicht das, was sie ist“, betont Kehrle. Unter dem damaligen Chef des Schuhhauses Konle begann der Bau des Sportheims und der Mehrzweckhalle – und der Aufschwung des Vereins. Die SSV-Mitglieder richteten unter der Federführung des Vorsitzenden 22 von insgesamt 43 Stadtfesten aus. Bis 1997 führte der Funktionär die SSV, die ihn zum Ehrenvorsitzenden machte. Für den Macher des Sports in Höchstädt gab es schließlich eine ganz besondere Ehrung: Seit 2007 heißt die Fußball-Arena an der Deisenhofer Straße Josef-Konle-Stadion. Unsere Zeitung hat Josef Konle bereits 1998 geehrt. Im Rahmen der Landkreis-Sportlerwahl erhielt der Höchstädter den Theo-Flemisch-Wanderpreis. Damit werden seit 1992 Persönlichkeiten des Sports im Landkreis ausgezeichnet, die sich durch hervorragende Leistungen, großes Engagement und vorbildliches Verhalten verdient gemacht haben.

Neben dem Sport engagierte sich der Höchstädter Unternehmer auch jahrzehntelang in der Wirtschaftsvereinigung und der Werbegemeinschaft. Den Christkindlesmarkt etwa hat das FW-Gründungsmitglied über Jahre hinweg mitorganisiert. Und auch das Schuhmacherhandwerk und den Schuhhandel übte Konle mit Leidenschaft aus. 1957 hatte er das im Jahr 1924 gegründete Geschäft seines Vaters Xaver Konle in der Höchstädter Bachgasse übernommen und ausgebaut. Mit seinem Können und seinem Humor gewann er die Kunden.

Das Geschäft führt der Sohn heute in dritter Generation

An seiner Seite stand Ehefrau Barbara, die Konle 1961 geheiratet hatte. Sie starb vor sechs Jahren. Der Höchstädter hatte sie lange Jahre vor ihrem Tod liebevoll gepflegt. Sein Stolz waren die beiden Söhne Christian und Wolfgang, die beiden Schwiegertöchter sowie seine sechs Enkel und ein Urenkel. Heute führt sein Sohn Christian das Schuhgeschäft in der dritten Generation. Die Möglichkeit, Abschied zu nehmen, wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Der Trauergottesdienst und die anschließende Urnenbeisetzung sollen voraussichtlich Ende September stattfinden.

