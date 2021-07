Dillingen

16:35 Uhr

In Dillingen gibt es bald eine Bäckerei mehr in der Innenstadt

Plus Jakob Lenzer aus Lauingen, bekannt als Himmelbäck, wird das nach dem Brand wiederaufgebaute Lokal in der Dillinger Königstraße führen. Das "Sega" kommt nicht mehr.

Von Berthold Veh

Es sind Bilder, die nach dem Brand des Dillinger Rathauses vor vier Jahren noch viele in Erinnerung haben. Mit Mundschutz und Schutzkleidung räumten damals Erminio Pennacchia und seine Familie im zerstörten Café Segafredo-Espresso auf. Nichts mehr erinnerte an die zumeist fröhlichen Stunden vor diesem 26. Juli 2017, in denen Gäste dort gut gelaunt Cappuccino getrunken und Eis gegessen hatten. Das verheerende Feuer vernichtete den Altbau des Rathauses und damit auch das beliebte Café, das nicht nur im Sommer Einheimische und Touristen angelockt hatte.

