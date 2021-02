vor 35 Min.

Neuer Rekord in Höchstädt: Mehr Azubis in Garten- und Landschaftsbau

Plus Die Schulen für Garten- und Landschaftsbau freuen sich über steigende Ausbildungszahlen. Warum die Branche krisensicher ist, erklärt der Schulleiter aus Höchstädt.

Von Laura Mielke

Im Bildungs- und Kompetenzzentrum für Garten- und Landschaftsbau in Höchstädt werden junge Menschen aus ganz Bayern ausgebildet. Im vergangenen Jahr konnte dabei ein neuer Rekord aufgestellt werden: 578 Auszubildende, 21 Prozent mehr als im Vorjahr, starteten in Bayern in die Ausbildung „Gärtner/in - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau“. Oder kurz Landschaftsgärtner/in. Darauf ist auch Schulleiter Gerhard Weiß stolz. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt er, was den Beruf so attraktiv macht.

Warum der Beruf als Landschaftsgärtner so attraktiv ist

„Als bereits jetzt größte Schule für Garten- und Landschaftsbau in ganz Deutschland, ist es natürlich erfreulich, dass die Zahl an Interessenten auch in diesem Schuljahr noch mal angestiegen ist“, sagt Weiß. 870 Schüler werden derzeit allein für diesen Fachbereich in Höchstädt ausgebildet. Aktuell finde der Unterricht, wie überall, in Form von Videokonferenzen und Homeschooling statt. Nur der praktische Teil in den Betrieben darf wie gewohnt fortgesetzt werden.

„Dass sich immer mehr junge Leute für eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner entscheiden, freut uns sehr“, sagt auch Dietmar Lindner, Vizepräsident und Beauftragter für Aus- und Weiterbildung beim Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern, in einer Pressemitteilung. Er vermutet hinter der positiven Entwicklung verschiedene Gründe: intensive Nachwuchswerbung, attraktive Ausbildungsangebote und das Berufsbild per se. Corona scheint der Branche wenig auszumachen.

Corona am Arbeitsplatz: Im Freien kaum Ansteckungsrisiko

Durch die Arbeiten im Freien kann das Ansteckungsrisiko mit zusätzlichen Präventionsmaßnahmen gering und der Betrieb auf den Baustellen aufrechterhalten werden. Weiter würden mehr Privatpersonen in die professionelle Umgestaltung des eigenen Gartens investieren, was für volle Auftragsbücher und eine krisenfeste Beschäftigung sorge.

Gerhard Weiß sieht ebenfalls ein steigendes Interesse bei der Neugestaltung von Privatgärten. „Viele investieren ihr Urlaubsgeld jetzt in das eigene Grundstück.“ Bereits in den vergangenen Jahren hätte man durch das zunehmende Interesse der Gesellschaft am Naturschutz bemerkt, dass die Gärten vermehrt zu Rückzugsorten oder nachhaltigen Funktionsgärten, beispielsweise zum Anbau von Kräutern, umgestaltet werden.

Landschaftsgärtner sind wichtig für Klima- und Umweltschutz

Die Arbeit der Landschaftsgärtner, so Lindner, sei auch in Zukunft wertvoll für den Klima- und Umweltschutz, sowie den Erhalt der Biodiversität. Darin sieht der Höchstädter Schulleiter einen Anreiz für junge Menschen. „Man kann in dem Beruf aktiv werden, selbst anpacken und eine lebendige Arbeit ausüben“, erzählt Weiß. Darüber hinaus sprächen gute Verdienste und Aufstiegsmöglichkeiten für die Branche. Trotz der durchweg positiven Zukunft der Ausbildung, rät er allen Interessenten, Praktika in den betreffenden Betrieben zu machen, „es ist ein toller Beruf, aber auch körperlich anstrengend“.

Zukunft und Beliebtheit des Garten- und Landschaftsbau spiegeln sich darüber hinaus in der finanziellen Unterstützung wider, in Form einer anstehenden Vergrößerung. Ende des Schuljahres soll der erste Teil eines Neubaus an der Höchstädter Berufsschule begonnen werden, der allein für diesen Ausbildungsbereich genutzt wird. (mit pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen