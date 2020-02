vor 38 Min.

Neues Gesicht in der Berufsschule Höchstädt

Die Schulleitung am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Höchstädt wurde offiziell übergeben. Vorher blickte der ehemalige Leiter zurück.

Von Horst von Weitershausen

„So viel Lob habe ich nicht erwartet. Doch dann wird schon etwas dran sein, was ich mit meinem Lehrerkollegium in den letzten acht Jahren in der staatlichen Berufsschule von Höchstädt abgeliefert habe.“

Oberstudiendirektor a.D. Helmut Nebel zielte mit dieser Aussage zu Beginn seiner Rede anlässlich der Feierstunde zur Amtsübergabe am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Höchstädt an Oberstudiendirektor Gerhard Weiß im Rittersaal von Schloss Höchstädt darauf ab, seine von Rednern zuvor angesprochenen Meriten nicht allzu hoch einzuschätzen.

"Es war viel, was auf mich und die Schule zugekommen ist"

Der Abschied von der Schule liege ja bereits ein halbes Jahr zurück, so Helmut Nebel, und seither habe er genügend Zeit gehabt, über sein Berufsleben nachzudenken. „Ich habe mit all meinen Schulen großes Glück gehabt, besonders in Neusäß und Höchstädt“, sagte der Schulleiter a.D. In Höchstädt habe bereits der erste Tag für ihn mit der Eingliederung der neuen Technikerschule mit einer großen Herausforderung als Schulleiter begonnen. Doch dabei sei es nicht geblieben. „Die Flüchtlingsbeschulung, die Raumnot durch immer mehr Schülerzahlen, der damit verbundene Lehrermangel. „Es war viel, was auf mich und die Schule zugekommen ist“, sagte Helmut Nebel.

Doch mithilfe der Stadt Höchstädt, dem Sachaufwandsträger, dem Landkreis Dillingen, angeführt von Landrat Leo Schrell, sowie der Regierung von Schwaben und seines Lehrerkollegiums habe er letztendlich doch einiges bewirken können, um die Schule auf ihren Weg der Zukunft zu bringen.

Nach der Feier von links: Abteilungsleiterin Bereich Schulen bei der Regierung von Schwaben Susanne Reif, Helmut Nebel und Gerhard Weiß. Bild: von Weitershausen

Oberstudiendirektor und Schulleiter Gerhard Weiß dankte seinem Vorgänger für die große Unterstützung in den zwei Jahren, die er bereits als sein Stellvertreter erhalten habe. Der heutige Tag erfülle ihn mit Dankbarkeit und setze Emotionen frei, die ihn bewegten. „Es gibt keinen Königsweg, eine Schule zu führen“, so Gerhard Weiß. Doch verstehe er sich mehr als Spielertrainer. „Als Teil der Mannschaft, der eine aktive Rolle spielt, Verantwortung übernimmt, Entscheidungen trifft und Impulse setzt.“ Eröffnet hatte die Feierstunde Studiendirektor Franz Xaver Leopold mit der Begrüßung des Who is who aus dem Berufsschulleben, der Politik, der Behörden, der Wirtschaft des Landkreises Dillingen, seiner Nachbarlandkreise und des Bezirks Schwaben.

Der Nachfolger ist gelernter Bäcker

In einem Rückblick auf das Berufsleben bescheinigte die Leiterin des Bereiches Schulen der Regierung von Schwaben, Susanne Reif, Oberstudiendirektor a.D., Helmut Nebel, seit dem Jahr 2012 die ideale Besetzung für die Schulleitung des Beruflichen Schulzentrums in Höchstädt gewesen zu sein, besonders wegen seiner großen Kompetenz über die grünen Berufe hinaus. Seinem Nachfolger, Oberstudiendirektor Gerhard Weiß, sei der Lehrerberuf als gelernter Bäcker nicht in die Wiege gelegt worden, so die Abteilungsleiterin, dennoch habe er sich all den Herausforderungen mit Bravour gestellt, um seit August 2019 als Schulleiter die Zukunft der Berufsschule zu gestalten.

Landrat Leo Schrell dankte Helmut Nebel für sein großartiges Wirken und hob dabei seine Verdienste um die Beschulung von Asylanten und Flüchtlingen hervor.

