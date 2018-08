vor 36 Min.

Nur für unsere Leser: freier Eintritt im Eichwaldbad

Wer am Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr ins Dillinger Freibad kommt, muss nichts zahlen. Der Gutschein ist in unserer Zeitung.

Von Simone Bronnhuber

Was für ein Sommer! Temperaturen um die 30 Grad Celsius – und das seit Wochen. Das freut nicht nur die Ferienkinder, sondern auch alle, die ihre freie Zeit im Eichwaldbad in Dillingen verbringen können. Von früh bis abends kann dort geplanscht, gefaulenzt oder gesportelt werden. Den ganzen Tag. Sind Sie Stammgast im Freibad an der Donau? Oder waren Sie noch gar nie in unserem „Eichi“? Oder wollen Sie diese Woche noch auf jeden Fall hin? Egal wie: Kommen Sie am kommenden Donnerstag, 23. August, vorbei. Denn dann gibt es freien Eintritt. Seit einigen Jahren organisiert die Heimatzeitung für Ihre Leserinnen und Leser in Kooperation mit den Donaustadtwerken Dillingen-Lauingen (DSDL) diese Aktion. Wer sich zwischen 9 und 12 Uhr an der Kasse als Leser der Donau-Zeitung zu Erkennen gibt, muss keinen Eintritt zahlen. Das gilt für groß und klein, den ganzen Tag. DSDL-Chef Wolfgang Behringer ist seit der ersten Aktion begeistert dabei und ermöglicht den freien Eintritt an diesem Tag. Da musste er auch dieses Jahr nicht lange überlegen: „Klar machen wir da wieder mit“, so Behringer.

Doch woher wissen die Mitarbeiter im Eichwaldbad, dass Sie unser Leser sind? Ganz einfach: Schneiden Sie den Coupon aus der Donau Zeitung aus – ein blau-weißer Wasserball. Den zeigen Sie dann an der Kasse vor. Dieser Zeitungsausschnitt ist Ihre Eintrittskarte ins Freibad. Also: Packen Sie Ihre Badehose ein, schneiden Sie den Wasserball aus der Zeitung aus und kommen am Donnerstag, 23. August, zwischen 9 und 12 Uhr ins Dillinger Eichwaldbad.

