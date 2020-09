vor 11 Min.

Ortsvergleich: So sind die Kitas im Landkreis Dillingen aufgestellt

Plus Das neue Kindergartenjahr startet – und vielerorts im Landkreis Dillingen ist der Platz knapp. Die verschiedenen Orte und Zahlen in der Übersicht.

Von Laura Mielke

Ob vergangenes Jahr in Dillingen, aktuell in Gundelfingen oder für nächstes Jahr in Wertingen – im Landkreis Dillingen werden neue Einrichtungen zur Kinderbetreuung gebaut oder bestehende Einrichtungen erweitert. Zum Start des neuen Kindergartenjahres ist besonders interessant, wie stark die Kinderkrippen und Kindergärten denn tatsächlich ausgelastet sind.

Landkreis Dillingen: So sind die Kitas aufgestellt

Die Zahlen aus der Infografik sind Angaben von den Städten und Gemeinden und beziehen sich auf Kindergarten- und Krippenplätze gesamt. Die Statistik gibt den Ist-Zustand für Anfang September wider. Die Zahlen können sich jedoch kurzfristig wieder verändern. Obwohl noch nicht überall die volle Auslastung erreicht ist, sollen auch die restlichen Plätze erfahrungsgemäß bis Ende Herbst vergeben sein. Das teilen die Kommunen mehrfach mit.

Hier finden Sie die Grafik mit den Zahlen aus dem Landkreis Dillingen: Kitaplätze im Kreis Dillingen

Bei voller Auslastung werden die Plätze vorrangig an Kinder der jeweiligen Gemeinde, Geschwisterkinder, Vorschulkinder und Kinder von Berufstätigen vergeben. Auch mit einer Verteilung auf Gruppen und zusätzlichem Personal werden in den einzelnen Einrichtungen mehr Aufnahmen ermöglicht. „Die 2018 geschaffenen Übergangsgruppen in Wertingen funktionieren weiterhin gut“, sagt Dieter Nägele, Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Wertingen. Zum nächsten Kindergartenjahr sollen in Wertingen im neuen Gebäude 24 zusätzliche Plätze geschaffen werden. Mit den 75 Plätzen für den Kindergarten soll der Neubau Platz für 99 Kinder bieten. Für die Krippen gibt es derzeit eine kleine Warteliste. Auch in anderen Orten stehen Bauvorhaben zur Erweiterung an, zum Beispiel in Mödingen und Ziertheim. In Gundelfingen werden gleich an zwei Stellen neue Betreuungsplätze geschaffen. Am Dienstag starteten die Bauarbeiten für die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin. Außerdem werden dort bisherige Lagerflächen umgebaut. Und ab Oktober sollen Kinder auch in der neu entstehenden Einrichtung im Rosenschloss betreut werden.

Anbau in Lauterbach

Bereits einen Schritt weiter ist die Gemeinde Buttenwiesen. Ende vergangenen Jahres konnte sie den Anbau ihres gemeindlichen Kindergartens „Regenbogen“ in Lauterbach feiern, der damit auf 100 Plätze ausgeweitet wurde. Damit sei man jetzt „gut aufgestellt“, sagt Gabriele Scherer von der Gemeinde. Sie weist gleichzeitig auf eine Besonderheit in Buttenwiesen hin – vier verschiedene Träger bei fünf Einrichtungen. Freie Plätze gibt es in der Gemeinde derzeit nur im Freien Kindergarten Lauterbach und der ASB-Krippe. „Den Wunschkindergarten konnten wir nicht allen erfüllen“, so Scherer. Prinzipiell hätten aber alle Kinder einen Platz gefunden. Das gilt auch für den Rest des Landkreises. So können beispielsweise im Naturkindergarten Höchstädt, der erst vor kurzem neu eröffnet wurde, noch Kinder angemeldet werden. Derzeit sind dort nur sechs von möglichen 20 Kindern angemeldet. In den nächsten Tagen sollen wohl aber immer wieder Kinder kommen, die sich die Einrichtung zusammen mit ihren Eltern genauer anschauen wollen. Vielleicht ist es dann im Herbst ähnlich wie in Gundelfingen, denn dort ist der Waldkindergarten voll belegt, teilt die Stadt mit.

Nachgefragt ist vor allem der Vormittag

Nachgefragt sind generell vor allem Plätze am Vormittag. Dies verdeutlicht eine Zahl aus Dillingen. Dort werden von insgesamt 614 Kindern nur fünf ausschließlich am Nachmittag betreut. Wie man der Grafik entnehmen kann, sind – Stand jetzt – vor allem Lauingen, Gundelfingen und Wertingen komplett besetzt. Dazu muss gesagt sein, dass viele Einrichtungen Integrationskinder aufnehmen. Diese Kinder müssen aus verschiedenen Gründen intensiver betreut und gefördert werden. Für sie werden je zwei Plätze eingeplant. Damit entsprechen die Zahlen nicht zwingend der Anzahl an Kindern, die die Einrichtung besuchen, sondern geben nur die Kapazitäten wider. Sofern es eine Warteliste gibt, wie auch in Wertingen, befinden sich darauf oftmals Kinder, die noch nicht im Kindergartenalter sind oder noch Zuhause betreut werden können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Landkreis nach den Aussagen der Gemeinden gut aufgestellt ist, die Neubauten und Erweiterungen aber dennoch benötigt werden. (mit dem, ands)

