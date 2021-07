Vollsperrung der B16 bei Peterswörth ab Freitag

Ab Freitag kommt es zu Umleitungen und Behinderungen rund um Gundelfingen. Das müssen Verkehrsteilnehmer wissen.

Die B16 muss wegen Brückenbauarbeiten von kommendem Freitag, 30. Juli, 18 Uhr bis Samstag, 1. August, 20 Uhr, im Baustellenbereich gesperrt werden. Das teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit. Während der Vollsperrung werden vier Brückenträger eingebaut. Jeder der Brückenträger wiegt bei einer Länge von rund 42 Meter circa 70 Tonnen und wird mit einem großen Autokran versetzt.

Umleitung ist ausgeschildert

Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke verläuft von Dillingen kommend über die Abfahrt Gundelfingen auf die B492 in Richtung Sontheim, weiter über Niederstotzingen und schließlich über die St1168 zurück auf die B16 Richtung Günzburg. Von Günzburg aus kommend führt die Umleitungsstrecke über die Einmündung Fetzer/DLG34 nach Bächingen, von dort weiter über die DLG12 zurück nach Gundelfingen auf die B16.

Strecke wird komplett saniert

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet in der Pressemitteilung die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die erforderliche Vollsperrung und Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen. Wie berichtet, ist unter anderem der Fahrbahnbelag rissig und Spurrillen haben sich eingegraben. Die Strecke wird komplett saniert. Wer aus den Donaustädten in Richtung Günzburg will und umgekehrt, der wird umgeleitet (pm)

