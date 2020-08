vor 33 Min.

Polizei fängt Ziegen in Burghagel

Einen tierischen Einsatz hatte die Dillinger Polizei am Sonntagmittag. Wie es ausging?

Mehrere freilaufende Ziegen sind am Sonntag gegen 14 Uhr von einem Zeugen an der Staatsstraße 1082 auf Höhe Burghagel gesehen worden. Diese waren zuvor durch einen umgefallenen Zaun entwischt. So steht es im Bericht der Polizei Dillingen.

Insgesamt 15 Tiere sind dem Besitzer entwischt

Gemeinsam mit dem Besitzer konnten die Beamten der Polizei Dillingen insgesamt 15 Ziegen wieder einfangen und sicher auf ihre Weide zurückbringen, steht es im Polizeibericht. Zu einer Verkehrsgefahr kam es nicht. (pol)

