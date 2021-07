Harte Drogen, gefälschte Rezepte, Kriegswaffen: Arzt aus Kreis Dillingen vor Gericht

Plus Das Dillinger Amtsgericht verurteilt einen Mediziner aus dem Landkreis Dillingen. Er soll seine Stellung als Arzt massiv missbraucht haben.

Es ging um harte Drogen und es ging um Waffen, Kriegsmunition sogar. Es ging um Telefonüberwachung und verdeckte Ermittlung, Observation und Hausdurchsuchung. Es ging um eine „gewesene Freundschaft“, um missbrauchtes Vertrauen, um Naivität, Gutmütigkeit, Erinnerungslücken und auch um ein gutes Stück Schludrigkeit. Aber es ging in dem Prozess am Dillinger Amtsgericht insbesondere um die extrem hohe Verantwortung von Medizinern im Umgang mit Betäubungsmitteln.