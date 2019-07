Prügeleien und Angst vor der Lehrerin: Erinnerungen an die Schulzeit

Plus Wir haben bei Persönlichkeiten im Landkreis Dillingen nachgefragt, welche Erinnerungen sie an ihre Schulzeit haben. Die Erlebnisse reichen von skurril bis traurig.

Am Freitag gibt es für die Schüler Zeugnisse. Das haben wir zum Anlass genommen, bei Persönlichkeiten im Landkreis Dillingen nachzufragen, welche Erinnerungen sie an ihre Schulzeit haben. Geantwortet haben Landrat Leo Schrell, Sängerin Sarah Straub, Eugen Hander, Rita Müller-Brenner, Schwester Gerda Friedel und Wilhelm Rochau.

Sarah Straub, Sängerin aus Gundelfingen, kennt sich mit Musik aus. Mit Mathematik offenbar weniger. „Ich war nicht gerade eine Leuchte in dem Fach“, sagt sie. Umso mehr hat sich Straub in der 13. Klasse über 13 Punkte in Mathematik gefreut. „Ohne wirklich verstanden zu haben, um was es überhaupt ging“, sagt sie. „Ich habe viel geübt und die Aufgabenstrukturen auswendig gelernt. Da war ich dann tatsächlich stolz, dass ich das geschafft hatte.“ Insgesamt sei sie nicht die beste Schülerin gewesen, habe aber immer ihr Bestes gegeben. „Die Zeugnisse waren immer recht gut, ich bin gerne zur Schule gegangen“, erinnert sie sich.

Einigen Lehrern sei sie besonders dankbar gewesen, etwa Schwester Eva, ihrer Lateinlehrerin aus der 5. Klasse am Bona-Gymnasium in Dillingen. „Sie hat sich immer sehr um ihre Schüler bemüht, hat mir geholfen, als es mal nicht so gut lief und hatte auch außerhalb der Schule immer ein offenes Ohr. Als meine Oma starb, kam sie sogar auf deren Beerdigung, um ihre Wertschätzung zu zeigen. Das finde ich bis heute großartig.“ Doch es lief nicht alles rund. „Manche Lehrer waren vielleicht nicht streng genug mit mir“, sagt Straub. „Ich habe während des Unterrichts ganz oft vor mich hin geträumt oder Songtexte geschrieben, ich glaube, sie wussten das, haben aber zu wenig dagegen getan. So sind einige Unterrichtsinhalte an mir vorüber gegangen, was sehr schade ist, weil mich eigentlich alles interessiert hätte.“

Bis heute hat Straub Kontakt zu Weggefährten in der Schule. „Meine besten Freundinnen habe ich am Bona-Gymnasium kennengelernt und wir sind auch fast 15 Jahre nach dem Abitur immer noch eng verbunden.“ Eine besondere Erinnerung an die Schulzeit ist das Lied „Fürstenfeld“. „Immer, wenn ich diesen Song höre, denke ich an meinen Schüleraustausch nach Amerika. Das war eine großartige, besondere Erfahrung und ich habe dort tolle Menschen kennengelernt.“ Die Mitschüler und sie haben „Fürstenfeld“ in Laramie/Wyoming in Dirndl und Lederhosen gesungen. „Dass der Song gar nicht in bayerischem, sondern österreichischem Dialekt geschrieben ist, haben unsere Freunde in Laramie natürlich nicht bemerkt, das war lustig.“

Eugen Hander, Unternehmer und Allzweckwaffe im Gundelfinger Festgeschehen, hatte in der Schule vor allem eine Stärke. „Ich hatte jedes Jahr eine Eins in Sport“, sagt Hander. Darauf war er besonders stolz. Ein Zeugnis, mit dem er gar nicht gerne nach Hause gekommen ist, habe es nicht gegeben. „Meine Zeugnisse waren immer mittelmäßig und die Bemerkungen waren gut, da ich meistens ein braver Schüler war.“ Vor allem eine besondere Situation aus der Schulzeit ist Hander in Erinnerung geblieben – ein Wutausbruch eines Lehrers. „Unser Klassenlehrer verlor wegen einer Mitschülerin die Nerven, schlug ihr ein Schulbuch auf den Kopf, dass die Seiten davonflogen, und donnerte dann das große Geodreieck auf einen Tisch, wodurch es in viele Stücke zerbrach.“ Bis heute habe er einen Freund von früher – seinen Schulkameraden Anton. „Von ihm habe ich meistens meine Hausaufgaben abgeschrieben“, erinnert sich Hander. Und wie groß war die Freude jedes Jahr auf die Sommerferien, auf einer Skala von eins bis zehn? Natürlich sehr groß. Hander antwortet: „Zehn.“

Schwester Gerda Friedel, Provinzoberin bei den Dillinger Franziskanerinnen, hatte gleich mehrere Stärken in der Schule. „In meinen Lieblingsfächern Geografie, Kunst, Geschichte und Sport hatte ich immer eine Eins“, sagt sie. „Und dass zur Zeit der Mondlandung sich meine Lehrerin bei mir immer die aktuellsten Bücher zum Themenbereich Raumfahrt oder Sonnensysteme ausgeliehen und das Gespräch gesucht hat, da ich dazu mehr wusste als sie, hat mich auch ein bisschen stolz gemacht.“ Trotzdem sei sie der „gefühlten“ Erwartungshaltung ihrer Mutter notenmäßig nie nachgekommen. „Von daher waren alle Zeugnistage stimmungsmäßig eher gedämpfte Tage“, sagt Schwester Gerda.

Schlechte Erinnerungen hat sie vor allem an eine Lehrerin. „Sie hat durch ihre Art des Unterrichtens unglaubliche Angst vor der Schule aufgebaut. Ich konnte nicht mehr ruhig schlafen, hatte wirklich Angst vor jedem Schultag“, erinnert sich die Ordensschwester. Natürlich sei sie dann notenmäßig abgerutscht. „Gott sei Dank dauerte diese Horrorzeit nur ein Jahr.“ Im Jahr darauf habe ihr ein Lehrer, ausgerechnet der Mann der besagten Lehrerin, die Freude an der Schule zurückgegeben. „Bei ihm bin ich wieder eine gute Schülerin geworden.“

Besondere Erinnerungen hat sie an einen „Kraftprotz“ in der Volksschulklasse, der schwächere Schüler gehänselt und geschlagen hat. „Einmal bin ich dazwischen gegangen, als Mädchen!“, betont sie. „Natürlich drohte er mir Prügel an. Ich war wahnsinnig aufgeregt und hatte entsetzliche Angst vor dem Unterrichtsende und gebetet, dass er mich vergessen möge.“ Aber natürlich habe er schon vor dem Schulgelände auf sie gewartet und mit ihm viele, viele Schüler. „Wir haben uns richtig geprügelt. Mit einer blutigen Nase und einem zerrissenen Pullover zog er dann von dannen. Ich war da einfach beweglicher, schneller und auch sehr kräftig durch die Arbeit am Bauernhof. Abends kam dann sein Vater mit dem zerrissenen Pullover zu uns. Meine Eltern wussten von nichts….“

Wilhelm Rochau, ehemaliger Bürgermeister von Bächingen und die treibende Kraft hinter der Umweltstation Mooseum, ging während des Krieges in die Bächinger Volksschule. In seinem Kopf hat sich vor allem der 24. April 1945 eingebrannt. An diesem Tag gab es einen Fliegerangriff auf Bächingen. „Es hagelte über eine Stunde Brandbomben und Geschosse auf die Gebäude, sodass es in fast allen Straßenzügen brannte und rauchte“, erinnert sich Rochau. Auch sonst war die Schulzeit kaum mit heute zu vergleichen. „Wir Kinder mussten das Holz vom Nachbarhof auf den Dachboden vom Schulhaus tragen und in den Wintermonaten zum Heizen in die Klassenzimmer holen“, sagt Rochau.

Er sei allen Lehrern dankbar gewesen, weil sie es in der Nachkriegszeit nicht leicht gehabt hätten. Besonders gemocht hat er aber seinen Hauptlehrer Johann Ortlieb. „Er war sehr streng, hat aber mit uns sehr viele Ausflüge gemacht und zu Beginn jeder Schulstunde gesungen.“ Und das Singen war und ist die Leidenschaft Rochaus. In diesem Fach hatte er eine Eins, in allen anderen Disziplinen eine Zwei. „An das Wechseln an eine weiterführende Schule war aus finanziellen Gründen bei uns aber nicht zu denken“, sagt Rochau. Dies sei nur den Kindern der Schlossherren vorbehalten gewesen.

Dillingens Landrat Leo Schrell hat sich jedes Jahr ganz besonders auf die Sommerferien gefreut. Auf einer Skala von eins bis zehn bewertet er seine damalige Vorfreude mit zehn. Für Schrell sei vor allem der letzte Schultag etwas ganz Besonderes gewesen. „Nach den vielen Prüfungen habe ich mich wie befreit gefühlt“, erinnert sich der Landrat. Auf die Frage, mit welchem Lehrer er keine guten Erfahrungen gemacht hat, antwortet er diplomatisch: „Hier berufe ich mich auf den Datenschutz.“ Besonders dankbar sei er jedoch seinem Grundschullehrer in Unterliezheim. Auf eine Note war er in seiner Schulzeit besonders stolz: „Nach Einführung der zunächst schwierigen Mengenlehre hatte ich in Mathematik eine Eins“, sagt Schrell. Einige wenige Freundschaften von damals seien bis heute erhalten geblieben, erzählt der Landrat.

Rita Müller-Brenner, Geschäftsführerin beim Erwin Müller Versandhaus in Buttenwiesen, war vor allem auf eine Note besonders stolz. „Im Schönschreiben hatte ich immer eine Eins!“, erinnert sich die Unternehmerin. Einmal habe sie jedoch ein Zeugnis bekommen, mit dem sie gar nicht gerne nach Hause gekommen ist. „Ich hatte leider einmal eine Vier in Englisch in der Handelsschule Donauwörth.“ Ihre Erinnerungen an die Lehrkräfte sind durchweg positiv. „Ich hatte nur nette Lehrer“, sagt Müller-Brenner. Auch sonst denkt sie gerne an die Jahre auf der Schulbank zurück. „Die Schulzeit war für mich immer schön“, sagt Müller-Brenner. Vor allem eine bestimmte Funktion habe ihr Spaß gemacht. „Als Klassensprecherin konnte ich immer zwischen Mitschüler und Lehrer vermitteln.“ Wie groß war die Freude auf die großen Ferien, auf einer Skala von eins bis zehn? Offenbar gar nicht allzu groß. Müller-Brenner gibt eine Fünf an. „Die goldene Mitte“, wie sie sagt.