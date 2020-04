00:30 Uhr

Recyclinghof: Kritik am AWV

Anlage in Bächingen bleibt weiterhin zu

Der scheidende Bächinger Bürgermeister Roland Grandel kritisiert den Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV). Anlass ist ein Schreiben, wonach die sechs Recyclinghöfe mit den niedrigsten Anliefermengen aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen bleiben – darunter fällt auch die Anlage in Bächingen. „Bei allem Verständnis für die organisatorischen Herausforderungen aufgrund der Corona-Krise (die wir auf allen Ebenen haben), kann ich es nicht nachvollziehen, dass bei insgesamt 45 Recyclinghöfen für die sechs „kleinsten“ Recyclinghöfe mit „Mini-Öffnungszeiten“ kein Personal mehr zur Verfügung steht“, schreibt Grandel an den AWV. Bereits in der Vergangenheit sei die wöchentliche Öffnung des Recyclinghofs Bächingen auf zwei Mal monatlich reduziert worden. Nun werde als Begründung für die weitere Schließung die niedrige Anlieferungsmenge angeführt. „Die weitere Schließung wird zu einem weiteren Rückgang der Anliefermengen führen“, so Grandel. „Die Ausstattung und attraktiven Öffnungszeiten des Recyclinghofs Gundelfingen-Lauingen tun ihr übriges.“

Für viele Bürger, die mit Fahrzeugen ausgestattet und „mobil“ sind, sei der Recyclinghof Gundelfingen-Lauingen attraktiver als der Recyclinghof Bächingen. Man solle jedoch auch an die Menschen denken, die nicht „uneingeschränkt mobil“ sind. Davon seien insbesondere ältere Personen betroffen. „Nicht jeder hat ein Auto.“ Aufgrund der weitergehenden Schließung befürchtet der langjährige Bächinger Rathauschef eine „Abwärtsspirale“ der Anlieferungen, die schon heute eine dauerhafte Schließung des Recyclinghofs befürchten lassen. Grandel appelliert an den AWV: „Ich bitte Sie im Namen unserer Gemeinde und auch persönlich darum, baldmöglichst für eine Wiederöffnung des Recyclinghofs Bächingen zu sorgen und diesen künftig auf Dauer wieder wöchentlich zu öffnen.“ (ands)

