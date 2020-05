vor 24 Min.

Rollendes Auto löst Unfall aus

Frau wird daraufhin verwarnt

Ein kurz zuvor auf dem Netto-Parkplatz, Donauwörther Straße 35 in Dillingen, abgestellter Pkw hat am Samstag gegen 13.10 Uhr einen Schaden an einem weiteren geparkten Fahrzeug verursacht. Da an dem Pkw der 40-jährigen Fahrerin aus Dillingen weder der Gang eingelegt noch die Handbremse angezogen worden war, machte sich ihr Auto selbstständig und rollte vorwärts gegen das Heck eines anderen Pkw. An beiden Fahrzeugen entstanden jeweils etwa 500 Euro Sachschaden. Die Frau wurde aufgrund ihrer nicht beachteten Sicherungspflicht gebührenpflichtig verwarnt, teilt die Polizei mit. (pol)

