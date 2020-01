11:47 Uhr

Schafe aus versperrtem Stall gestohlen

In Laugna brach ein Unbekannter in einen Stall ein. Er stahl ein Lamm und sein Mutterschaf.

Zwei Schafe sind aus einem Stall in Laugna gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt drang ein Unbekannter in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 13.30 Uhr, über eine Rampe in einen versperrten Stall in der Asbachstraße.

Die Schafe aus Laugna sind circa 150 Euro wert

Dabei entwendete er ein Lamm sowie dessen Mutterschaf. Diese sind mit einer grünen „83“ markiert. Der Besitzer schätzt ihren Wert auf circa 150 Euro. Zeugen melden sich bei der Polizeistation Wertingen unter Telefon 08272/99510. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen