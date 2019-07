vor 3 Min.

Sex am Straßenrand in Dillingen: Paar vor Gericht

Ein Liebesspiel an der Donauwörther Straße in Dillingen hat wohl Folgen. Das Paar muss sich nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten.

Von Andreas Schopf

Dieses Liebesspiel ist wohl eines mit Folgen: Ein Paar soll am Straßenrand in Dillingen Sex gehabt haben – vor den Augen der Öffentlichkeit. Jetzt stehen die beiden Beteiligten als Angeklagte vor dem Dillinger Amtsgericht, unter anderem wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Geschlechtsverkehr vor den Augen vorbeikommender Autofahrer

Der Vorfall soll sich nach Angaben des Gerichts im Juli vergangenen Jahres an der Donauwörther Straße in Dillingen ereignet haben. Der Mann, ein heute 42-Jähriger aus dem Raum Dillingen, und seine Partnerin, eine ebenfalls 42-Jährige aus Baden-Württemberg, sollen dabei am Straßenrand intim geworden sein. Laut Anklage hat an jenem Juliabend zunächst die Frau ihren Partner oral befriedigt. Anschließend soll das Paar im Stehen Geschlechtsverkehr gehabt haben – vor den Augen vorbeikommender Autofahrer. Einer von diesen rief schließlich die Polizei.

Am Mittwoch, 10. Juli, muss sich das Paar vor dem Dillinger Amtsgericht verantworten. Dem Mann wird zusätzlich vorgeworfen, einige Wochen später jemanden mit einer Schreckschusswaffe bedroht zu haben.

Lesen Sie dazu die Polizeimeldung von vergangenem Jahr: Eine Notlage? Nein, ein Liebesspiel im Maisfeld

Lesen Sie dazu auch unsere aktuellen Polizeimeldungen:

Themen Folgen