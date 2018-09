05:47 Uhr

Sie kämpft für die Chancengleichheit der Kinder

Birgit Erdle ist Kreisvorsitzende des Kinderschutzbundes. Mit ihren ehrenamtlichen Helfern sammelte sie jüngst 4229 Unterschriften für den Erhalt der Geburtshilfe an der Dillinger Kreisklinik. <b>Archivfoto: Berthold Veh</b>

Die Kreisvorsitzende des Kinderschutzbundes, Birgit Erdle, erklärt, wie es bei der Bildung des Nachwuchses zu einem Ungleichgewicht kommt. Was ihr Team am Aktionstag zeigen will.

Von Berthold Veh

Die Palette der Aktionstage reicht vom Welttag des Buches bis zum Welttoilettentag. Am 20. September ist Weltkindertag. Ist dieser Tag notwendig?

Birgit Erdle: Ja, ich bin überzeugt, dass wir den Weltkindertag brauchen. Er bietet den Anlass, auf Situationen aufmerksam zu machen, in denen es Kindern nicht so gut geht.

Um was geht es am Weltkindertag 2018?

Birgit Erdle: Das Motto lautet „Bildung als Chance“. Es geht um Bildungsvielfalt und Chancengleichheit.

Gibt es hier ein Ungleichgewicht?

Birgit Erdle: Ja. Die Bildung der Kinder ist oft abhängig von der Bildung der Eltern und deren finanziellen Möglichkeiten. Wir informieren an Weltkindertag über kostenlose Bildungsmöglichkeiten in der Stadt Dillingen und im Landkreis. Wie vielen ist es denn bewusst, welches Angebot in den Stadtbibliotheken im Landkreis vorgehalten wird? Manche Eltern wissen gar nicht, dass ihre Kinder diese Einrichtungen nutzen können.

Und welche Rolle spielt das Geld?

Birgit Erdle: Wir haben für den Weltkindertag beim Kinderschutzbund das Equipment für einen Erstklässler beim Schulanfang zusammengestellt. Das kostet zwischen 200 und 250 Euro, und dabei sind Sportschuhe und Kleidung für den Schulstart gar nicht eingerechnet. Für Familien mit geringem Einkommen gibt es ein Teilhabepaket. Das bedeutet, dass jedes Kind für den Schulanfang 70 Euro und 30 Euro im Laufe des Jahres erhält. Dieser Betrag reicht natürlich nicht.

Müssen viele Kinder bei uns in der Region in relativer Armut leben?

Birgit Erdle: Wir haben im vergangenen Jahr ermittelt, dass im Landkreis etwa 900 Kinder in Familien leben, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Diese Kinder sind bei vielen Aktivitäten benachteiligt. Deren Eltern können es sich sicher nicht leisten, für ihre Kinder beispielsweise eine Musikausbildung zu finanzieren.

Wie schaut es beim sexuellen Missbrauch aus, dem Kinder immer wieder ausgeliefert sind?

Birgit Erdle: Solche schlimmen Dinge gibt es leider immer wieder. Und die Dunkelziffer ist hier sehr hoch. Wir denken aber nicht, dass sich der Landkreis Dillingen hier von anderen, ländlich geprägten Regionen unterscheidet.

Wie geht es grundsätzlich den Kindern in der Region?

Birgit Erdle: Die Lebensqualität im Landkreis Dillingen ist gut. Wir haben hier einigermaßen bezahlbare Wohnungen und eine intakte Umwelt, die Arbeitslosenquote zählt zu den niedrigsten in Deutschland. Der öffentliche Nahverkehr könnte allerdings besser sein. Das Reisen mit Bus und Bahn ist auf dem Land oft beschwerlich.

Ist das Handy-Zeitalter schädlich für das Aufwachsen der Kinder?

Birgit Erdle: Ich bin hier in großen Teilen der Meinung von Professor Manfred Spitzer, der vor den Gefahren der Smartphone-Sucht warnt. In diesem digitalen Zeitalter benutzen Kinder ihre Sinne nicht mehr, es kommt zu einer einseitigen Überlastung des Sehsinns. Es finden weniger echte menschliche Begegnungen statt, dafür hat man 200 Freunde auf Facebook. Und es ist ja Wahnsinn, was zum Teil im Netz passiert.

Was erwartet Besucher heute bei Ihnen beim Kinderschutzbund?

Birgit Erdle: Ich habe mal aufgelistet, was es bei uns in der Region alles kostenlos für Kinder gibt. In allen unseren Städten sind die Spielplätze kostenlos, und gegen eine geringe Gebühr gibt es Zugänge zu den Stadtbibliotheken und Museen. Es werden vielerorts Vorlesenachmittage angeboten, die nichts kosten. Auch der Donautal-Radelspaß am Wochenende war gratis. Wir wollen eine Auflistung für alle Landkreis-Städte erstellen, welche kostenlosen Angebote es für Familien mit Kindern gibt.

Was wollen Sie als Kreisvorsitzende des Kinderschutzbundes in der Region weiter für die Bildung tun?

Birgit Erdle: Wir wollen weiter die Erziehungskompetenz der Eltern fördern. Das Programm „Starke Eltern – starke Kinder“ hat große Erfolge gebracht. Unsere Familienpaten unterstützen Familien. Dazu brauchen wir aber weitere ehrenamtliche Mitarbeiter. Eine gute Sache ist der Kurs „Kochen für Kinder“, den wir gegenwärtig allerdings nicht anbieten können. Wir suchen dringend eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die sich hier engagieren will.

