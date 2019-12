Sind die Narren im Weihnachtsstress?

Plus Noch sind alle in Weihnachtsstimmung, doch einige Faschingsvereine im Kreis Dillingen starten vier Tage nach Silvester direkt die fünfte Jahreszeit.

Bereist am 4. Januar starten einige Faschingsvereinie in die neue Saison. Und, wie gehts'?

„Bei uns ist gerade Faschings- und Weihnachtsstimmung in einem“, erzählt Michaela Kinzler, die Vorsitzende für Medien und Organisation der Bachtalia. Grobe Terminplanungen und Buchungen von Hallen und Catering erledigt das Organisationsteam schon im Frühjahr auf der Klausurtagung. Somit bleibt für nur noch der Feinschliff. Check- und Eventlisten kommen zum Einsatz, um letzte Details abzuhaken. Ende November gab es noch eine Sitzung, in der über anstehende Aufgaben geredet wurde und ob es noch irgendwo Probleme gibt, die behoben werden müssen. Jetzt kümmert sich die Faschingsgesellschaft um Plakate, Preise und Specials, damit überall das richtige „Eventfeeling“ aufkommt. Besonderheiten gibt es im kommenden Fasching keine.

Direkt am 1. Januar geht es los mit Aufbauarbeiten

Geplante Veranstaltungen sind zum Beispiel der Hofball, die Faschingsnacht und der Weiberfasching. Allgemein verläuft bei der Bachtalia die Faschingsplanung sehr strukturiert. „Wir haben eine sehr große Mannschaft und jeder weiß genau, was er zu tun hat“, sagt die 32-Jährige, „Das funktioniert alles super.“ Dementsprechend überwiege die Weihnachtsstimmung vor der Panik vor dem Fasching, sagt sie.

Also kann sich jeder Zeit für die Familie nehmen. Das ist der Vorsitzenden auch persönlich sehr wichtig. „Man sollte auf jeden Fall einmal die Möglichkeit haben, durchzuatmen und Kraft zu tanken“, erzählt die Syrgensteinerin. „Ab dem 4. Januar sieht man sich ja sowieso jedes Wochenende. Deshalb ist es gut, wenn man sich an Weihnachten voll und ganz auf die Familie konzentriert.“ Dann wird noch Silvester gefeiert und ab dem 1. Januar geht es mit den Vorbereitungen los: In der Halle bauen die Helfer für den Hofball auf, die Tänzer trainieren zum ersten Mal auf der Bühne und am 3. Januar ist die Generalprobe. Der Hofball ist dieses Mal schon innerhalb eines Tages ausverkauft gewesen. Das freut die Vorsitzende: „Es gibt einem immer die Bestätigung, dass die Leute gerne kommen und, dass es ihnen bei uns gefällt.“

Bei den Dillinger Faschingsfreunden ist auch in der Weihnachtszeit viel Arbeit

Bei den Dillinger Faschingsfreunden sieht es ähnlich aus. „Weihnachten und Fasching laufen gerade ein bisschen parallel“, sagt Philipp Kerl. Der 29-Jährige erlebt dieses Jahr seinen ersten Fasching als Erster Vorsitzender und somit überwiege für ihn gerade der Faschingsstress. Terminplanungen sind zwar schon abgeschlossen und die Woche vor Weihnachten müssen nur Kleinigkeiten erledigt werden, aber gerade die machen auch Arbeit, sagt der Lauinger. Trotz genügend Leuten, die ihn sowohl bei Weihnachts- als auch Faschingsvorbereitungen tatkräftig unterstützen, ist die Woche vor Weihnachten über noch ordentlich Faschingsstress angesagt. Die Planung für den Hofball am 4. Januar ist in vollem Gange. Erst am Wochenende vor Heiligabend läutete der 29-Jährige die Weihnachtszeit so richtig ein. Weihnachten selbst sieht Philipp Kerl als wichtigen Ruhepol, als Möglichkeit, vor Fasching noch einmal abzuschalten und durchzuatmen, bevor er sich ganz in den Fasching stürzt. Silvester feiert der Vorsitzende nur sporadisch. Es sei aber schon immer so gewesen, dass er sich erst nach Weihnachten Gedanken über sein Silvesterfest macht, erzählt der Lauinger. Los geht die fünfte Jahreszeit für die Dillinger Faschingsfreunde dieses Jahr mit dem Hofball. Außerdem findet der Ball der Begegnung statt. Eine bunt gemischte Veranstaltung für Menschen mit und ohne körperliche und geistige Einschränkungen. Änderungen und Besonderheiten sind dieses Jahr keine geplant.

Die Faschingsfreunde in Steinheim gehen ziemlich routiniert an die ganze Sache. Christian Kamrath, der Vorsitzende, ist schon seit zehn Jahren im Faschingsbusiness verankert. „Ich bin jetzt nicht mehr wahnsinnig aufgeregt. Am Anfang war das viel schlimmer“, erklärt der 30-Jährige. Organisationstechnisch haben die Faschingsfreunde etwa 80 Prozent schon erledigt, und jetzt stehen noch die letzten Feinheiten an. Für den Hofball am 4. Januar sind die Planungen abgeschlossen und auch die Sitzung mit Feuerwehr und Polizei für den Nachtumzug hat schon stattgefunden. Als frischgebackener Papa dreht sich bei dem Gundelfinger in den vergangenen Wochen sowieso alles um das Baby zu Hause.

Dort überwiegt auch die weihnachtliche Stimmung. „Man muss halt gut umschalten können zwischen Weihnachten zu Hause und Fasching, aber man will es ja so“, erzählt der Vorsitzende. Bei den Tänzern ist die Aufregung allerdings spürbar. Bei ihnen steht Weihnachten gerade ein bisschen hinten an. Die Faschingsfreunde Steinheim feiern dieses Jahr zudem ihr Jubiläum zum 22-jährigen Bestehen. Eigens dafür veranstalten sie am 18. Januar den Jubiläumsball.

Dort können alle alten Prinzenpaare noch einmal bewundert werden. „Die großen Prinzenpaare versuchen, sich in ihre alten Gewänder zu quetschen und für die kleinen – die ja inzwischen auch schon groß sind – haben wir Kinder gefunden, die ihre Kleider anziehen und mit ihnen zusammen einlaufen“, erklärt Christian Kamrath. „Außerdem kann man auf Bildern sehen, wie die Prinzenpaare früher ausgesehen haben.“

Die Laudania hat ebenfalls einiges vor

Fabian Löhrer, Trainer vom großen Showtanz der Laudonia und Mitglied des Vorstands, antwortet auf die Frage, ob Fasching und Weihnachten gleichzeitig doppelt so viel Stress bedeuten: „Man muss nur gut planen, dann kriegt man das schon hin.“ Der 34-Jährige ist seit 13 Jahren bei der Laudonia und dort neben seiner Funktion als Trainer noch hauptsächlich für die Eventplanung zuständig. Er bucht Künstler und kümmert sich um die Abläufe. Das ist allerdings für den kommenden Fasching schon geschehen. Jetzt müssen nur noch Kleinigkeiten, wie Tischdekorationen und Speisekarten, fertiggestellt werden. Die einzelnen Gruppen befinden sich derzeit im Trainingsendspurt. Ihnen ist der Stress schon anzumerken. Der Lauinger hat inzwischen eine volle Woche. Nach der Arbeit ist er meistens noch im Training beim Showtanz oder bei verschiedenen Meetings des Vorstands und wenn nicht, dann erledigt er private Dinge für Weihnachten.

In Lauingen wird ein Doppeljubiläum gefeiert

Diesen Fasching feiert er außerdem noch ein Doppeljubiläum: Denn die Laudonia wird 70 Jahre alt und vor 40 Jahren ist die Narrenzunft gegründet worden. Deshalb gibt es am 11. Januar einen Jubiläumshofball, bei dem sich die Gäste auf eine besondere Einlage freuen können: Vergangene Prinzenpaare werden eingeladen und zeigen sich auf der Bühne. Trotz etwas mehr Stress freuen sich alle Beteiligten auf Weihnachten und Fasching gleichermaßen.

