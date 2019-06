10:30 Uhr

Smartwatch, Designerbrille, Geld, Eintrittsbänder: Alles geklaut

Im Landkreis Dillingen sind in den vergangenen Tagen einige Dinge abhandengekommen. Die Polizei sucht deshalb mehrere Diebe.

Aus einem Zimmer des Bildungszentrums in Lauingen hat ein Unbekannter am Mittwochabend eine Smartwatch gestohlen. Ein Auszubildender hatte sie zum Aufladen in dem verschlossenen Raum gelassen – als er zurückkehrte, war die Uhr im Wert von 240 Euro laut Polizei verschwunden.

Die Verkäufer waren abgelenkt

Ebenfalls gestohlen wurde eine hochwertige Sonnenbrille, und zwar aus einem Optikergeschäft in der Lauinger Brüderstraße. Das war am Freitag zwischen 11 und 11.30 Uhr. Der Täter ist laut Polizei ein dunkelhäutiger Mann. Der Dieb erwarb zunächst regulär eine Brille und nahm eine Designerbrille aus der Auslage, als der Verkäufer durch andere Tätigkeiten abgelenkt war.

16-Jähriger hat frische Eintrittsbändchen

Auf dem Wertinger Volksfest entdeckten am Freitag gegen 22.45 Uhr Security-Mitarbeiter bei einem 16-jährigen Besucher fünf neue Eintrittsbänder. Der junge alkoholisierte Mann konnte deren Herkunft nicht schlüssig erklären. Laut Polizei wurden Ermittlungen wegen eines Diebstahldelikts eingeleitet.

Geldbörse kurz aus den Augen gelassen

Am gleichen Tag wurde in einer Bankfiliale an der Dillinger Kapuzinerstraße Geld gestohlen. Gegen 10.45 Uhr wollte ein 28-Jähriger an einem Automaten Geld aus zwei Geldbehältnissen einzahlen. Weil ein Automat defekt war, musste er den Automaten wechseln und vergaß eine Geldbörse am defekten Automaten. Als er das bemerkte, war die Tasche schon von einem bislang unbekannten Täter entwendet worden. Darin war Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09071/560 entgegen. (pol, dz)

