14:54 Uhr

So italienisch kann Gundelfingen sein

Sommerfest Der Historische Verein weiß, wie sich Gundelfingen in einer Nacht in Klein Venedig verwandeln kann – und dabei entsteht eine Idee, wie die Brenz besser erlebbar sein kann

Von Silva Metschl

Ein Gondoliere, Damen mit venezianischen Masken, italienische Musik und leckeres Essen. All das kann man beispielsweise in Venedig erleben. Oder in Gundelfingen. Zumindest konnten am Samstag die vielen Besucher auf der Oberen Bleiche erleben, wie italienisch die Gärtnerstadt sein kann. Für ein paar Stunden verwandelte sich Gundelfingen in Klein Venedig – und das bereits zum dritten Mal in Folge. „Wir haben klein angefangen“, erinnert sich Walter Hieber, Organisator und Vorsitzender des Historischen Vereins. Vergangene Woche feierte der 70-Jährige an der gleichen Stelle noch seinen Geburtstag. „Innerhalb von zwei Tagen haben viele fleißige Helfer alles von Weißblau in Grün-Weiß-Rot verwandelt.“

So etwas gibt es im Landkreis Dillingen nicht

Hieber selbst trägt die Farben der italienischen Flagge auf seiner Weste. Bereits geraume Zeit vor der ersten italienischen Nacht kam dem Organisator die Idee dafür: „Ich habe lange überlegt, ob das überhaupt ankommt.“ Doch mit 46, bald 47 Brücken und den drei Brenzarmen sei Gundelfingen für eine solche Veranstaltung wie geschaffen. „Das gibt es auch sonst nicht im Landkreis“, so Hieber. Deshalb findet das Fest bei jedem Wetter statt. „In Gundelfingen ist man das Festefeiern gewöhnt, da wird jedem Wetter getrotzt“, sagt Hieber lachend. Dennoch freue es ihn sehr, dass das Wetter am Samstag im Laufe des Abends besser wird. Schnell ist das Gelände mit Besuchern gefüllt.

Und die dürfen sich über ein erweitertes Angebot freuen. Nicht nur, dass der Platz vergrößert wurde. Auch die Wahl zwischen leckeren italienischen Speisen fällt dieses Mal nicht leicht.

Nächstes Jahr noch größer?

Nicht fehlen darf natürlich der „Singende Gondoliere“ von Antonio Michello mit italienischen Arien – alias Eugen Hander, Zweiter Vorsitzender des Historischen Vereins und ebenfalls Organisator. Er nimmt die Interessierten zu einer Fahrt auf der selbst gebauten Gondel mit. Denn eigentlich handele es sich um ein altes Fischerboot der Donaufischer, die auch das Paddel an die Veranstalter vermachten. Eine echte Gondel sei leider zu kostspielig gewesen. Auch eine Ausleihe war nicht möglich. „Das Gondelfahren ist meine Berufung und ein natürliches Talent“, scherzt Hander.

80 Bilder Ein Hauch Italien mitten in Gundelfingen Bild: Silva Metschl

Vor drei Jahren habe er sich das Fahren für die erste Venezianische Nacht selbst beigebracht. Vor allem die Strömung und das einzelne Paddel seien Schwierigkeiten. „Es ist schon anstrengend“, sagt Hander. Die Fahrt selbst führt auf der ruhigen Brenz vom Steg am Festgelände entlang zur Gundelfinger „Rialto-Brücke“ und wieder zurück. Während der Fahrt erzählt Hieber von seinem Gedanken, daraus eine ganzjährige Attraktion für Gundelfingen zu schaffen. „Dadurch könnte die Brenz erlebbar werden.“

Einen Termin gibt es schon

Dass nächstes Jahr wieder eine Venezianische Nacht stattfinde, sei bereits sicher. Ein italienischer Markt mit allen italienischen Spezialitäten solle das Programm noch erweitern. Als Termin wird wieder der erste Samstag im August angepeilt. „Da sind zwar viele im Urlaub, aber einige bleiben ja doch da“, erklärt der 70-Jährige. Außerdem seien dann schon viele große Feste im Landkreis Dillingen vorbei.

Nunzio Artino oder Nujaku, der für die passende Musik auf der Tanzfläche sorgt, fasst den Abend zusammen: „Bella Notte Italiana.“ Gute Nacht Italien – und Gundelfingen.

