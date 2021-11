Sonderheimer Kirche erstrahlt in neuem Glanz

Plus Auch der Dachstuhl der Pfarrkirche in Sonderheim ist wieder stabil. Welches Ziel sich die Kirchenverwaltung setzt.

Groß war die Freude der Sonderheimer Gläubigen: Erstmals nach der Renovierung, die im Oktober 2020 startete, durften sie am Sonntag die heilige Messe wieder in ihrer Pfarrkirche feiern. Doch beim Weg zum Gottesdienst mussten sie sich noch nicht umstellen. Denn der Kirchenzug startete bei der Feuerwehrhalle, wo die Pfarrgemeinde seit Jahresanfang ihr Ausweichquartier hatte.