15.03.2018

Speeddating zum dualen Studium

Agentur für Arbeit bringt Abiturienten und Firmen zusammen

Arbeitgeber und Abiturienten (Prüfungsjahrgang 2018 und 2019) haben am 5. April die Möglichkeit, sich am Arbeitsamt in Donauwörth gegenseitig persönlich kennenzulernen.

An diesem Donnerstag in den Osterferien veranstaltet die Agentur für Arbeit ein „Speed Dating“ für junge Leute mit Hochschulreife , die sich für ein duales Studium interessieren. Die Abiturienten haben, ebenso wie 13 Arbeitgeber aus den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen, die Möglichkeit, sich in lockerer Atmosphäre kennenzulernen. Nach dem Motto: In zehn Minuten zum dualen Studienplatz.

Interessierte Teilnehmer bringen am besten ihren Lebenslauf mit Bild und eine Kopie des letzten Zeugnisses zur Veranstaltung mit. Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Donauwörth stehen während der Veranstaltung als Ansprechpartner bereit.

Die Veranstaltung findet in der Agentur für Arbeit in Donauwörth, Zirgesheimer Str. 9, statt und dauert pro Teilnehmer etwa eine Stunde. Die genauen Zeiten erfährt man bei der Anmeldung.

Die 13 Arbeitgeber beim diesjährigen Speed Dating sind: Airbus (Donauwörth), E. M. Group Holding (Wertingen), BSH Hausgeräte (Dillingen), Stiftung St. Johannes (Marxheim), Bundeswehr (Donauwörth), Surteco Decor (Buttenwiesen), Gartner Extrusion (Gundelfingen), Valeo (Wemding) Grenzebach Maschinenbau (Bäumenheim), Josef Gartner (Gundelfingen), Grünbeck Wasseraufbereitung (Höchstädt), Hama (Monheim) und die Agentur für Arbeit in Donauwörth. (dz)

für die Teilnahme sind bis zum 26. März möglich. Entweder unter 0906/788-610 oder per Email an: donauwoerth.berufsberatung@arbeitsagentur.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

