Stäbchen in den Mund, um Lebensretter zu werden

Fußballer Pierre Süß initiiert eine DKMS-Aktion in Höchstädt. Ein mögliches Vorbild ist er selbst.

Von Andreas Schopf

Es gibt drei Stäbchen. Eines für die linke Wangeninnenseite, eines für die rechte, und eines für den gesamten Mund. Jeweils eine Minute muss man das Plastikteil über das Zahnfleisch reiben. Um die Zeit einschätzen zu können, läuft eine Sanduhr mit. Dann noch die persönlichen Daten hinterlassen, eine Unterschrift, und schon ist man potenzieller Lebensretter. „Die fünf Minuten dafür hat man immer“, sagt Patrick Wanek. Er hat gerade einen Wangenabstrich für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) machen lassen. Im Vorraum der Nordschwabenhalle ist dazu am Freitagabend ein Tisch aufgebaut. Während in der Halle der Nordschwaben-Cup läuft, können Spieler, Zuschauer und sonstige Freiwillige dort ihre Speichelprobe abgeben. Wanek ist einer von ihnen. Der Spieler der SSV Höchstädt ist verletzt und verfolgt die Auftritte seiner Mannschaft vom Rand aus. In einer Spielpause lässt er sich registrieren. „Das macht man gerne“, sagt der 29-Jährige. „Natürlich ist die Hoffnung dabei, jemandem helfen zu können.“

Initiiert hat die DKMS-Aktion der Fußballer Pierre Süß aus Buttenwiesen. Dieser hatte sich bei einer ähnlichen Gelegenheit 2016 in Binswangen als möglicher Stammzellenspender registrieren lassen. Drei Jahre lang passierte in der Folge nichts. „Ich habe in der Zwischenzeit schon wieder vergessen, dass ich gespendet hatte“, gibt Süß zu. Doch im vergangenen Sommer bekommt er die Nachricht, dass er mit seinen Erbanlagen möglicherweise einem kleinen Jungen das Leben retten kann. Im Oktober schließlich spendet der junge Vater sein Knochenmark. Ob der Körper des Jungen die Stammzellen angenommen hat, weiß er bislang nicht. „Natürlich habe ich gerade über Weihnachten immer wieder daran gedacht“, erzählt Süß.

Der Buttenwiesener warb für den guten Zweck

Um mehr Leute zu einer DKMS-Registrierung zu bewegen, hat er zusammen mit der SSV Höchstädt – seinem ehemaligen Verein – die Aktion am Freitagabend auf die Beine gestellt. Eine Stunde nach dem Start haben 20 Menschen ihre Speichelprobe abgegeben. Süß notiert die Spender zusammen mit freiwilligen Helfern aus seinem Familien- und Freundeskreis. Sein Bruder und deren Freundin sitzt mit am Tisch, genauso wie seine eigene Freundin und deren Mutter. Den Helfern ist bewusst: Jede Spende zählt. „Im Schnitt ist einer von 100 Spendern ein Treffer“, sagt Süß. Unter jungen Spendern liegt die Quote bei zwei von 100.

Im Landkreis Dillingen gibt es derzeit knapp 13000 Typisierte und 161 Stammzellspender. Neue Spender aus dem Umfeld eines Fußballturniers sind laut Brigitte Lehenberger von der DKMS besonders begehrt. Nicht nur, dass die Sportler in der Regel jung und gesund sind. „Oft findet man auch verschiedene Nationalitäten in den Mannschaften“, sagt sie. Durch die unterschiedliche Abstammung sei die genetische Vielfalt größer, so Lehenberger. Von den Fußballern, die in Höchstädt angetreten sind, war zuvor bereits die Hälfte registriert. Initiator Süß hofft, mit seiner Aktion dem Glück auf die Sprünge zu helfen. Vielleicht sei ein Treffer dabei, sagt er – so wie vor drei Jahren mit ihm selbst.

