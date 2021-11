Nach Verunreinigung: Wie steht es um das Bio-Wasser der Bissinger Molkerei Gropper?

Plus Im Sommer hat Stiftung Warentest ein vernichtendes Urteil gefällt und das Herzensprojekt der Bissinger Molkerei schlecht beurteilt. Das hat der Beliebtheit des „Rieser Urwassers“ wohl aber keinen Abbruch getan.

Das Ergebnis von Stiftung Warentest war vernichtend. Das darauffolgende Medien-Echo ein herber Schlag. War doch bis zu diesem Zeitpunkt ausgerechnet genau dieses Produkt für die Geschäftsleitung eine absolute Herzensangelegenheit. Eine „kleine Pflanze, die man besonders schützen will“, beschreibt es Wolfgang Hoff, Geschäftsführer der Molkerei Gropper, vor wenigen Tagen. Daran habe sich nichts geändert.