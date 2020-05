vor 17 Min.

Streit unter Rentnern

Polizei muss in Höchstädt eingreifen

Eskaliert ist am Samstag gegen 19.45 Uhr der Streit zweier Nachbarn in einem Mehrparteienhaus in Höchstädt. Einem 86-Jährigen war der aus ständigem Bewässern des Gartens resultierende Wasserverbrauch seines 73-jährigen Hausgenossen zu hoch, weshalb er diesem kurzerhand das Wasser abdrehte. Nach einem verbalen Streitgespräch kam es zu einem Handgemenge, in welchem der 85-jährige Geschädigte Hautabschürfungen erlitt. Zudem riss bei ihm auch ein älteres Hämatom wieder auf, teilt die Polizei in ihrem Bericht vom Wochenende mit.

Der hinzugezogene Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung des 85-Jährigen. Gegen den 73-jährigen Nachbarn wird wegen Körperverletzung ermittelt. (pol)

