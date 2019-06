vor 31 Min.

Stromausfall legt die Dillinger Königstraße lahm

Plus Am Mittwochvormittag ging eine Stunde lang in der Dillinger Innenstadt nichts mehr. Ausgerechnet bei der Hitze. Wie die Einzelhändler damit umgegangen sind.

Von Cordula Homann

Erst flackerte das Licht und dann war alles aus. So schildert Alessandro Tonato vom Eiscafé Veneto die Szene in seinem Geschäft am Mittwochmorgen. „Mein erster Gedanke war das Eis.“

Am Mittwoch um kurz nach 9 Uhr ist der Strom in der Königsstraße in Dillingen ausgefallen. Tonato warf seinen Eiswagen an und räumte die verschiedenen Sorten dort hinein. Als eine gute Stunde später der Strom wieder ging, räumten er und sein Team das Eis wieder um. Kurz nach 11 Uhr begann Tonato dann mit der Arbeit, die in der Stunde liegen geblieben war: Eis machen. „Ich mache jeden Tag alle Sorten in der Vitrine komplett neu. Das kostet vier bis fünf Stunden“, erzählt er. Vor allem Dark chocolate, Cheesecake und Yogurette-Eis sind beliebt. Dabei sei in Letzterem gar kein Schokoriegel, sondern Erdbeer- und Schokoladenstücke und Joghurt. Von Ärger bis Gelassenheit reichen die Emotionen Auch im Biomarkt gegenüber hielt Birgit Seibold für einen Moment die Luft an, als plötzlich der Strom ausfiel. Sie habe einfach gehofft, dass das Problem schnell behoben wird. „In der Regel ist der Strom schneller wieder da. Um- und ausräumen dauert da viel länger. Das sind Erfahrungswerte“, sagt sie gut zwei Stunden später und lacht. Die Kühlware würde schon gut zwei Stunden durchhalten – was nicht zuletzt für die Qualität der Produkte und der Geräte spreche. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Diana Roggen stand merklich erbost hinter der Theke ihres Restaurants Roggenkugel. „Wir hatten hier Ausfälle, das Team konnte nicht richtig arbeiten, das ist einfach ärgerlich.“ Sie fühlte sich in einer guten Stunde stehengelassen und fragte sich dann: „Wer kommt dafür eigentlich auf?“ Was die DSDL zum Stromausfall in Dillingen sagen Auch im Lucaffé fiel der Strom aus. „Da hab ich mir einen Eiscafé gemacht und gechillt“, sagt Chef Sinan Göcmen gelassen. Er habe den Tag dann ruhig angehen lassen. Aber hätte der Stromausfall länger gedauert, dann wäre das für seine Lebensmittel auch schlecht gewesen. Der Leiter des Stromnetzes bei den Donau-Stadtwerken Dillingen-Lauingen (DSDL), Paul Launer, nannte auf Anfrage unserer Zeitung die Ursache für den Stromausfall. Beim Einbau einer Spundwand auf der Großbaustelle in der Kapuzinerstraße habe die ausführende Firma ein Hochspannungskabel der Lechwerke-Verteilnetz GmbH beschädigt. Dies führte zu einem Stromausfall in der Zeit von 9.02 bis 10 Uhr. Betroffen seien die gesamte Innenstadt und Bereiche in der Donaustraße und im Nachtweideweg gewesen. Lesen Sie dazu auch: Blick in die Innenstadt: Dillingen wandelt sich Vorschau Dillingen feiert den ganzen Sommer lang Januar 2019: 1300 Haushalte in Dillingen und Steinheim hatten keinen Strom

