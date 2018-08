30.08.2018

Synagoge Binswangen: Die Sommerpause ist vorbei

Im Rahmen des Europäischen Tages der jüdischen Kultur, der in Binswangen und Buttenwiesen begangen wird, kann am kommenden Sonntag auch der idyllisch gelegene Judenfriedhof in Binswangen besichtigt werden.

Das Herbst- und Winterprogramm startet mit dem Europäischen Tag der Jüdischen Kultur. Es folgen viele musikalische Höhepunkte in Binswangen.

Von Margot Sylvia Ruf

Nach einem erfolgreichen ersten halben Jahr geht nach einer mehrwöchigen Sommerpause das Programm in der Alten Synagoge weiter. Dem Tag der jüdischen Kultur am kommenden Sonntag folgt die neue Konzertreihe im einstigen jüdischen Gotteshaus. Am Samstag, 8. September, gastiert um 20 Uhr das Ensemble Adafina mit jiddischer Musik. „Adafina“, der traditionelle Shabbat-Eintopf der spanischsprechenden Juden, ist Namensgeber und Inspiration des Trios. Die unkonventionelle Besetzung mit Akkordeon, Cello, Hackbrett, Marimba, Flöten und Percussion lässt einen besonderen Musikabend erwarten. Adafina verspricht eine musikalische Delikatesse.

Die Shetlmusikanten kommen am Freitag, 14. September, um 19.30 Uhr in die Synagoge. Sie sind ein Klezmer-Duo aus München. Andreas Arnold (Klarinette) und Ecco Meineke (Gitarre) kennen sich bereits aus der Soul-Szene und haben sich 1994 der Klezmer-Musik zugewandt. Diese hat ihren Ursprung in dem osteuropäischen jüdischen Städtchen (Shtetln). Meineke ist in Binswangen kein Unbekannter, gastierte er doch vor wenigen Wochen mit seinem erfolgreichen Chanson-Abend.

Trio LaLiLu am 23. September

Das Holzbläsertrio „LaLiLu“ tritt am Sonntag, 23. September, in Binswangen auf. Um 17 Uhr beginnt das Konzert des klassischen Holzbläsertrios. Mit zwei Klarinetten und einem Fagott spielen die Gäste Kammermusik von der Klassik bis zur Moderne. Jedes Jahr findet in der Synagoge ein Benefiz-Konzert zugunsten NOTHilfe statt. Diesmal gastiert die Gruppe Café Pikant unter der Schirmherrschaft von Landrat Leo Schrell. Es gibt Klezmer, Tango, Swing, Filmmusik und witzige Arrangements zu hören. Am Samstag, 29. September, beginnt das Konzert um 19 Uhr.

Pianist Valerij Petasch am 30. September

Ein besonderes Konzert erwartet die Musikfreunde am Sonntag, 30. September, 17 Uhr, im Rahmen des neuen Herbst- und Winterprogrammes in der Synagoge. Der Pianist Valerij Petasch tritt bei einer Klavier-Soiree auf. Er ist insbesondere der Romantik und dem Impressionismus verbunden. Seine herausragenden Chopin-Interpretationen sind bei Klassikfreunden ein Begriff. Petasch ist derzeit Dozent an der Universität Ulm in der Meisterklasse Klavier.

Ensemble Skupa am 7. Oktober

Das Ensemble Skupa spielt am Sonntag, 7. Oktober, um 19 Uhr in Binswangen. Die Bremer Band bietet ein vielversprechendes Programm. Sie ist besonders der Balkan- und Klezmer-Musik zugetan. Feine Arrangements, von hoher Musikalität getragen, versprechen die leidenschaftlichen Musiker im Rahmen ihres Auftritts. Am Sonntag, 14. Oktober, singt die Chorgemeinschaft Kicklingen-Binswangen wieder in der Synagoge. Ein Konzert mit den Chorallen ist für Samstag, 20. Oktober, vorgesehen. Die 50 Sängerinnen und Sänger versprechen einen unterhaltsamen Konzertabend. „A cappella und mehr“ heißt es dann am Samstag, 3. November, wenn der Chor Briganori seine Klangstärke wieder einmal beweisen möchte. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Am 10. November gibt es in der Synagoge eine Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der tragischen Geschehnisse der Reichspogromnacht. Der Gesangverein Binswangen ist es dann wieder, der das Konzertjahr mit einem Weihnachts-Programm am 23. Dezember um 17 Uhr beendet. Ansprechpartnerin für die Veranstaltungen in der Alten Synagoge ist Lydia Edin, Geschäftsstelle Förderkreis, Telefon 09071/51-145.

