Tapfheim/Bissingen

24.05.2021

Straßensperrung: Ab Dienstag wird eine Straße durchs Kesseltal saniert

Am Dienstag beginnen Bauarbeiten an der ST 2221 im Kesseltal. Was das für Autofahrer bedeutet.

Die Staatsstraße 2221 durch das Kesseltal wird saniert. Die Arbeiten werden auf Veranlassung des Staatlichen Bauamts Augsburg von der Gemarkungsgrenze Kesselostheim, Ortsdurchfahrt Oppertshofen bis zum Ortseingang Brachstadt durchgeführt. Bereits im Vorfeld der Baumaßnahme wird ab Dienstag, 25. Mai, die Wasserleitung durch die Bayerische Rieswasserversorgung ausgewechselt. Gleichzeitig finden punktuelle Kanalsanierungen statt. Für Autofahrer heißt das: Es gibt halbseitige Straßensperrungen. Vom 21. Juni bis 30. Juli wird durch die Baufirma Holl, ebenfalls unter halbseitiger Sperrung, eine Querungshilfe im Bereich des Feuerwehrhauses errichtet und die Bushaltestelle aus dem Kurvenbereich herausverlegt. Gleichzeitig finden Kanal- und Gehwegsanierungen statt. Aufgrund der halbseitigen Sperrungen mit Ampelanlagen ist mit Behinderungen des Durchgangsverkehrs zu rechnen. Die Umleitung erfolgt über Höchstädt Vom 1. August bis 10. September werden die Asphaltbaumaßnahmen durchgeführt. Hierzu sind zwei Bauabschnitte vorgesehen. Bis Mitte August wird der Bereich zwischen der Maurenstraße DON 9 in Oppertshofen bis zum Ortseingang Brachstadt ausgebaut. Im Anschluss daran der Bereich zwischen der Gemarkungsgrenze Kesselostheim und der Maurenstraße DON 9, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Umleitung für den Durchgangsverkehr erfolgt großräumig über Höchstädt, mit Behinderungen ist zu rechnen. Sowohl die Gemeindeverwaltung Tapfheim als auch die anliegenden Landwirte bitten eindringlich darum, keine Nebenstrecken zu befahren. (pm) Lesen Sie auch: In die Bissinger Bräu kommt wieder Leben

Corona-Test zu Pfingsten: Welche Testzentren im Landkreis Dillingen an den Feiertagen geöffnet sind

Autofahrer prallt in Lauingen gegen eine Verkehrsinsel

Themen folgen