00:33 Uhr

Telefonbetrüger scheitert an Ehepaar

Bachhagler reagieren richtig

Eine Frau aus Bachhagel meldete sich am Donnerstag bei der Polizei. Sie teilte mit, dass sie und ihr Ehemann bereits seit mehreren Tagen Anrufe von einem Englisch sprechenden Mann bekomme, der sich als Mircosoft-Mitarbeiter ausgab. Er erklärte, dass auf dem PC der Familie ein Virusprogramm wäre und er nun auf den PC Zugriff benötige. Das Ehepaar ließ sich jedoch nicht auf das Telefongespräch ein und beendete das Gespräch, bevor der Täter Zugriff auf ihren Computer bekommen konnte. Dieser hätte über den Zugriff auf den Computer Zugang zu privaten Dateien und schließlich auch auf Bankdaten verlangt, um sich anschließend Geldbeträge zu überweisen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dazu, dass keinesfalls Daten am Telefon weitergegeben werden sollten. Dazu zählen Bankdaten, Kundennummern, Passwörter oder Zugriffsberechtigungen.Tipps gegen Betrug gibt es unter www.polizei-beratung.de. (pol)

Themen Folgen