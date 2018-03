12:00 Uhr

Tipps für spannende Ostereiersuche

Auftrag erledigt: Osterhase Hugo hat das Nest bei Matti Seiler (rechts) in Höchstädt gefüllt. Mit ihm freuen sich seine Freundinnen Josefine und Salome (Mitte).

Einige Eltern aus dem Landkreis Dillingen haben uns ihre bisher besten Verstecke im Garten verraten. Manche waren so gut, dass die Schokoeier nicht wiedergefunden wurden.

Von Filippa Mörz

Morgen ist Ostersonntag. Je nach Tradition wird dieser Feiertag von Familie zu Familie anders gestaltet. Die einen schlafen aus, die anderen stellen sich einen Wecker, um früh am Morgen in die Kirche zu gehen. Neben dem Ostergottesdienst gibt es noch viele andere Bräuche, wie beispielsweise das Osterfeuer, das Osterlammbacken oder das Ostereierbemalen. Doch der beliebteste Brauch ist wohl das Ostereiersuchen. Vor allem die Kleinen freuen sich darauf, den Garten nach Schokoeiern und kleinen Geschenken abzusuchen. Manchmal ist das Verstecken gar nicht so leicht. Teils gehen den Eltern über die Jahre die Ideen aus, da man gefühlt jedes Versteck schon einmal genutzt hat. Damit das Suchen im Garten auch dieses Ostern spannend bleibt, haben uns Eltern ihre besten Verstecke verraten.

Nadine Debler aus Buttenwiesen bastelt für ihre beiden Töchter jedes Jahr Nester aus Haselnusszweigen. Diese versteckt sie, wenn das Wetter mitspielt, im Garten. Ihre besten Verstecke sind hinter der Mülltonne oder die Sitzfläche eines Stuhls, den sie unter den Gartentisch schiebt. Auf der Schaukel habe sie vergangenes Jahr das Nest ihrer vierjährigen Tochter Melissa versteckt. Der Schwierigkeitsgrad muss an das Alter angepasst werden, findet Debler. „Wenn es zu schwer zu finden ist, werden die Kleinen ungeduldig und verlieren den Spaß daran“, sagt sie. Damit ihre beiden Töchter nichts vom Verstecken mitbekommen, steht Debler frühmorgens auf und begibt sich in den Garten. Denn das Suchen beginnt bei Familie Debler direkt nach dem Osterfrühstück.

Bei Familie Seiler in Höchstädt zählt die Ostereiersuche ebenso wie die Feier der Osternacht zum festen Ritual, sagt Holger Seiler. Für seine Söhne Felix (13), Uli (10) und Matti (5) lässt sich der 39-Jährige immer Verstecke einfallen. „Meistens sind es die Büsche hinter dem Stall von Hase Hugo.“ Dieses Mal hat Holger Seiler ein Osternest gebaut.

Auch Monika und Dieter Kogge stehen am Ostersonntag in den frühen Morgenstunden auf und verstecken Osternester für ihre acht- und zehnjährigen Töchter im Garten. Schon um sechs Uhr besucht die Familie aus Syrgenstein den Gottesdienst in Heidenheim, der den Kindern besonders bunt und kreativ den Sinn des Osterfestes näherbringe, sagt Dieter Kogge. Danach gebe es das traditionelle Osterfrühstück zu Hause und dann beginne das große Suchen im Garten, erzählt er. Besonders gut als Versteck eigne sich zum Beispiel der hohe Holzstapel. Zwischen den einzelnen Holzscheiten sei das Nest schwer zu entdecken, sagt Kogge. Im großen Garten der Familie Kogge gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, die Nester zu verstecken. Ob zwischen den Mülltonnen, auf dem Schaukelgerüst, unter der Hecke oder im Sandkasten, die Auswahl ist groß.

Viele Möglichkeiten, die Ostereier zu verstecken, gibt es im Garten der Familie Pest aus Buttenwiesen. Sonja Pest, Mutter von drei Kindern, nutzt den Kellerschacht, das Gewächshaus oder die Dachrinne als Versteck – auch die Hundehütte. Dass das Osternest vorher vom Hund entdeckt werden könnte, bezweifelt Pest: „Der Hund bekommt vor der Ostereiersuche einen großen Knochen und ist beschäftigt.“ Manchmal sind die Orte jedoch so gut gewählt, dass man die Nester gar nicht mehr wiederfindet. Einmal sei es schon vorgekommen, dass eines erst im Herbst bei der Apfelernte auf dem Baum wiederentdeckt wurde, erzählt die Buttenwiesenerin.

Auch die drei Kinder von Christine Burggraf sind immer begeistert bei der Suche dabei. Die Familie aus Lutzingen hat selbst keinen eigenen Garten, deswegen findet die Ostereiersuche bei den Großeltern in Höchstädt statt. Hier gibt es eine große Grünfläche mit vielen hochgewachsenen Büschen und Bäumen, die sich toll als Verstecke eignen. Auch das Holzlager vor dem Haus biete viele Möglichkeiten, die Nester zu verbergen, sagt Burggraf.

Bei diesen vielen ausgefallenen Ideen bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter mitspielt und die Ostereiersuche dieses Jahr draußen im Garten stattfinden kann.

