Trecker-Babe Alina Zacher zwischen Gerste und Gülle

Alina Zacher aus Lauingen ist in der Kabel1-Sendung „Trecker-Babes“ zu sehen. Die junge Frau packt bei einem Bauernhof in Sontheim mit an.

Die 22-Jährige aus Lauingen ist mit ihrer Leidenschaft für Landwirtschaft seit Sonntag auf Kabel1 zu sehen.

Von Cordula Homann

Bereits zum zweiten Mal startet der Sender Kabel1 eine Staffel über Trecker-Babes. Das sind Frauen, die unter anderem große Maschinen bewegen – und das mit Begeisterung. Am Sonntagabend wurde die erste Folge ausgestrahlt. Dabei, so suggeriert es zumindest die Moderation, ist immer Stress. Entweder, weil dunkle Wolken am Himmel auftauchen und vielleicht das Getreide noch vor der Ernte nass wird. Oder weil die Kollegen am Hof schon mit dem nächsten Auftrag warten. Oder… Fest steht: Irgendwas ist immer und planen kann man nie.

Das ist auch bei Alina Zacher aus Lauingen so. Statt der dringend notwendigen Ernte der Gerste steht ein Gülleausflug an. Und wie es der Teufel will, läuft die Brühe über. Was wie ein Drama klingt, ist für die 22-Jährige keine Herausforderung. Hochdruckreiniger an, und schon wird die flüssige Biogasgülle weggespritzt. „Den Duft brauch ich nicht jeden Tag, aber er stört mich nicht“, sagt sie gelassen.

Wie berichtet, arbeitet die junge Blondine als Industriemechanikern. Dabei wollte sie schon immer in die Landwirtschaft. „Mein Problem ist nur, ich hab keinen Hof daheim.“ Auf dem Traktor sitzen, „das ist es, was man am liebsten Tag und Nacht machen würde“, schwärmt sie. „Das ist keine Arbeit, das ist leidenschaftliches Hobby.“

Deswegen hilft Alina Zacher bei einem Freund auf dessen Hof in Sontheim. Sie ist überzeugt von der Landwirtschaft. Sowohl auf Instagram als auch bei Facebook will sie andere Frauen zur Arbeit in der Landwirtschaft ermutigen. „Das ist alles für uns genauso gut machbar wie für alle anderen“, betont sie.

Es ist nicht nur die Arbeit, die ihr Spaß macht, sondern auch das Miteinander. „Wir essen morgens, mittags und abends alle gemeinsam auf dem Hof, das ist mir wichtig. Man braucht auch mal eine halbe Stunde Pause.“

Zwischendrin wird in der Sendung am Sonntagabend immer wieder von anderen Trecker-Babes berichtet. Drei andere junge Frauen arbeiten ebenfalls in der Landwirtschaft. Eine Frau Anfang 50 schlägt mit einer wuchtigen Maschine Wege in den Wald. Offensichtlich rechnet der Sender nur überhaupt nicht damit, dass irgendjemand die Sendung live anschaut: Die Werbung schneidet teils einfach Sätze ab. Im Internet ist das Angebot an Einspielern mit den Trecker-Babes auch viel größer.

Dann kommt wieder der Schwenk zu Alina Zacher, die mit dem jungen Hofbesitzer aufs Feld fährt und den Feuchtigkeitsgehalt der Gerste misst. Die müsste dringend eingeholt werden. Was für ein Glück – die Werte passen, es kann geerntet werden. Doch das sehen die Zuschauer erst in der nächsten Folge. Spannend bleibt es trotzdem, wird doch unten immer wieder eingeblendet: „Trecker-Babe Alina packt aus.“ Da werden der jungen Lauingerin ein paar Fragen gestellt. Sie gesteht lachend, dass ihr Lieblingsschlepper pechschwarz sein sollte. Dass sie sich auf den gewaltigen Maschinen auch bei ihrer Größe von „nur“ 1,68 Metern wie zu Hause fühlt. Doch so einfach der Umgang mit den wuchtigen Maschinen auch bei Alina Zacher wirkt – leicht sei das nicht. „Es steckt viel Hightech dahinter. Am Schlepper hängen ja verschiedene Maschinen.“ Jede hätte andere Anforderungen, auf die man achten muss. „Ich hab lange gebraucht dafür“, gesteht die 22-Jährige, die bereits mit 16 ihren Traktorführerschein gemacht hat. Doch bei aller Technik, cool sei es schon auch, das Gefühl, hoch oben auf einem 200PS starken Bulldog zu sitzen, sagt sie und strahlt begeistert.

Dann wird es ernst: Zacher wird nach ihrem schlimmsten Erlebnis gefragt und erzählt: Bei Tempo 50 verlor ihr Schlepper rechts hinten den Reifen, das Fahrzeug knickte regelrecht ab. „Zehn Minuten vorher habe ich eine Fahrradfahrerin überholt. Was da hätte alles passieren können. Den Vorfall werde ich nicht mehr vergessen.“

Sonntag, 3. November, 20.15 Uhr, wird die nächste Folge auf Kabel 1 ausgestrahlt.

