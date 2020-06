09:48 Uhr

Unbekannte Fußgängerin verursacht in Dillingen einen Unfall

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall in Dillingen.

Am Montag um 7.50 Uhr waren zwei Autofahrer hintereinander mit ihren Wagen auf der Ziegelstraße unterwegs und wollten an der Einmündung in die Prälat-Hummel-Straße abbiegen.

Obwohl die Fußgängerampel bereits Rotlicht zeigte, ging plötzlich eine Fußgängerin, die ein Fahrrad schob über den Überweg zwischen Taxispark und Regens-Wagner-Stiftung.

Schaden an den Autos: rund 600 Euro

Die Fahrerin des Opels musste daraufhin stark abbremsen, woraufhin der VW auf den Opel auffuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Die Fußgängerin flüchtete von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie wurde von den Unfallbeteiligten mit kräftigen Körperbau und kurzen dunklen Haaren beschrieben. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

