vor 47 Min.

Unbekannter Mann belästigt Frau

Vorfall ereignete sich auf Trimm-dich-Pfad in Wittislingen

Eine Spaziergängerin hat am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf dem Trimm-dich-Pfad am Grünberg in Wittislingen einen Mann bemerkt, der sich auffällig in seine Hose griff. Kurz darauf begegnete sie dem Unbekannten ein zweites Mal. Hierbei habe er weiter an sich herum gespielt und fragte die Spaziergängerin, ob sie sein Genital anfassen wolle. Nachdem sie dieses ablehnte, ging der Mann in unbekannte Richtung davon, teilt die Polizei mit. (pol)

Die Polizei Dillingen bittet Zeugen, die zur Tatzeit einen circa 20 Jahre alten Mann, circa 180 Zentimeter groß, bekleidet mit einer blauen langen Sporthose und einem grünen T-Shirt sowie beiger Sportjacke gesehen haben, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden.

Themen Folgen