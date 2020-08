09:59 Uhr

Unbekannter löst Radmuttern in Blindheim

Immer wieder werden in der Region Radmuttern gelöst. Dieses Mal in Blindheim

Wie die Dillinger Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Radmuttern an einem VW Touran und einem VW Beetle gelöst. Der Vorfall ereignete sich zwischen 20. August und vergangenem Sonntag, 11 Uhr.

Die Autos standen in einer Blindheimer Garage

Die Fahrzeuge befanden sich in der Garage zu einem Wohnhaus in der Höchstädter Straße in Blindheim und waren frei zugänglich.

Während am VW Touran sämtliche Radmuttern gelockert wurden, konnte am VW Beetle eine gelockerte Radmutter hinten links festgestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs. (pol)

